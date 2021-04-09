"Ого!": агрессивная Кошкина с размаху ударила Милохина

Яна Кошкина любит необычные появления в Сети. На этот раз ей удалось удивить всех.

Сейчас дива поехала отдыхать в Дубай. Неожиданно для многих компанию ей составил не накаченный богатый мачо, а юный тиктокер Даня Милохин. В первый же вечер они решили опубликовать совместный снимок около бассейна. Однако атмосфера оказалась достаточно агрессивной.

На кадре Яна Кошкина в леопардовом платье с глубоким разрезом задрала ногу и изображает сильный удар в живот. Даня в спортивных штанах, кроссовках и большой футболке старательно играет испуг. При этом артистка крепко держит его за руку. Вся постановка была затеяна с целью показать поклонникам, что она вот-вот сбросит молодого человека в бассейн.

"Хотите нас мокрых?" – спровоцировала публику актриса. Однако ответ пользователей был достаточно очевидным. "Тебя очень", "Тебя особенно", "Боже упаси увидеть мокрого Милохина", "Он не тонет", "Давай, детка", – писали они.

Больше всего пользователей смутило то, что звезды оказались вместе на отдыхе. Некоторые не узнали тиктокера. "Опять этот? Где вы его подбираете все", "Неудачный коллаб", "Ого! А он то там откуда?". "Яна, что рядом с тобой? Как ты его подпустила к себе?", "Звезды экрана продались тиктокерам", "Что за чепуха рядом с Яной?", "И этот тут", – возмутились подписчики.