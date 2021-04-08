Зазнавшуюся Ивлееву жестко осадили: Законы для всех равны

Анастасия Ивлеева пожаловалась, что ее автомобиль, припаркованный в неположенном месте, эвакуировали.

Стоит отметить, что история знаменитости случилась вскоре после того, как популярный блогер Эвард Бил на своем "Ауди" вылетел на встречную полосу и устроил ДТП, в котором пострадали люди. Анастасия Ивлеева, к счастью, аварии не совершила, однако решила, что имеет полное право оставить свою "Ламборджини" там, где этого делать нельзя.

Естественно, на место происшествия быстро приехал эвакуатор и увез автомобиль блогера. Девушка в своем инстаграм-аккаунте пожаловалась на несправедливость, а также отметила, что теперь ей придется еще долго обдирать со своей роскошной машины наклейки штрафстоянки.

Продюсер и пиар-менеджер Иван Ирбис жестко осадил зазнавшуюся Анастасию Ивлееву. Эксперт, комментируя ситуацию, отметил, что многие люди, у которых появляются деньги, начинают считать себя привилегированным классом и думают, что правила на них больше не распространяются.

"Законы для всех абсолютно равны, неважно, сколько у тебя подписчиков в "Инстаграме", – считает Иван Ирбис.

Продюсер добавил, что многие звезды вместо того, чтобы становиться примерами для подражания, демонстрируют анархию и наплевательское отношение к обществу. Он также отметил, что рано или поздно подобная философия может привести к аварии, в которой пострадают невинные люди.