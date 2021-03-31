"У меня полно работы!": Ивлеева заговорила о расставании с Элджеем

30-летняя ведущая Анастасия Ивлеева дала свежее интервью, в котором рассказала о расставании с 26-летним рэпером Элджеем.

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева уже три года замужем за эпатажным российским рэпером Элджеем. Пара предпочитает не раскрывать подробностей отношений, однако в Сети то и дело всплывают слухи об их расставании. В одном из свежих интервью Ивлеева прокомментировала эту информацию.

Алексей Узенюк (настоящее имя Элджея) не только покорил сердце Анастасии Ивлеевой, но и женился на ней в 2019 году, хотя девушку все уговаривали. Подруга ведущей и коллега по шоу "Орел и решка" Анастасия Коваль тоже не считала парня серьезным и перспективным. Но ничто не остановило влюбленную Ивлееву. В итоге она даже официально сменила фамилию на Узенюк.

Сейчас о жизни пары мало известно, но недавно Анастасия Ивлеева призналась, что боится расставания с Элджеем как страшного сна. При этом она приравняла его любовь к популярности, которую боится потерять ровно так же, как и его самого.

Анастасия Ивлеева призналась в интервью Эльдару Джарахову, что не отличается хозяйственностью и давно запустила семейный очаг, не варит борщи своему любимому муженьку.

"Я не та девушка, которая чахнет над семейным очагом. У меня полно работы", – сказала Ивлеева.

Напомним, в декабре прошлого года Ивлеева посеяла слухи об измене Элджея. В своем "Инстаграм" она написала открытое письмо мужу, в котором упомянула некую "шмару".