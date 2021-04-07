Выстрел и боли в груди: напуганная Бородина попала в больницу

Телеведущая делится с поклонниками яркими моментами своей жизни. На этот раз она заставила волноваться всех.

Подписчики негодовали, почему же совершенно здоровая Ксения Бородина вдруг оказалась в больнице. Выяснилось, что всему виной стал выстрел. Однако никакие злоумышленники в этой истории не замешаны. Дива просто не совсем удачно сходила в театр.

Трагическую историю она поведала в своем "Инстаграм". Выяснилось, что подруга любезно подарила ей билеты во МХАТ на постановку с участием Ренаты Литвиновой. Были куплены места в самом первом ряду партера. В середине действия внезапно для всех прозвучал выстрел. У ведущей сердце ушло в пятки. Зал ахнул, но все оказалось сценарной задумкой, а вовсе не нападением.

Однако уверенность в этом совершенно не помогла Ксении Бородиной. Через 15 минут она почувствовала боль в груди, а затем ночью было сложно спать. Телеведущую одолевали мысли о том, что у нее что-то с сердцем. Утром дива отменила все задуманное и побежала на обследование.

Ведущей диагностировали невралгию, но с ее сердцем все в порядке. Она посмеялась, что годы берут свое, и теперь даже ходить в театр не слишком безопасно. Ей посоветовали прибегнуть к массажам и медикаментам. "Не люблю ужасы, аттракционы и прыжки с парашютом, не моя история", – призналась Ксения. Но такого подвоха от театральной постановки она не ожидала.

