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Снова ссора? Бузова отомстила Киркорову после выходки на "Жаре"

Снова ссора? Бузова отомстила Киркорову после выходки на "Жаре"

Похоже, что дружба Ольги Бузовой и короля российский эстрады вновь дала трещину. Певица не простила коллеге недавнего поступка.
прочитано 721 раз

Слова певца на музыкальной премии "Жара" о том, что артистка не без греха и после расставания с Давидом Манукяном уже нашла себе нового бойфренда, больно укололи звезду. Судя по всему, Ольга Бузова затаила обиду на исполнителя.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Телеведущая удалила Филиппа Киркорова из фолловеров в своем инстаграм-аккаунте. Подписчики в соцсети шутят, что певец давно выбрал рэпера Даву, поэтому дружба с Ольгой Бузовой для него теперь не актуальна.

Напомним, на "Жаре" ведущей досталось и от Ксении Собчак. Журналистка провоцировала певицу на эмоции, обсуждая ее разрыв с блогером. Ольга Бузова ответила соведущей, что та – крыса. Зал поддержал знаменитость аплодисментами.

Как писали "Дни.ру", о том, что теледива разошлась с Давидом Манукяном, стало известно в начале этого года, после ее дня рождения. Звезда заявила, что блогер изменял ей и даже поднимал на нее руку. Позже Ольга Бузова говорила о том, что ее пригласил к себе жить Филипп Киркоров. Поклонники заподозрили, что у артистов завязался роман.

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Филипп Киркоров. Фото: www.instagram.com/fkirkorov/
Автор: 6 апреля 2021, 20:53 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Киркоров утер нос выскочке Бузовой

комментарии

Ответить:

гость
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Ольга
Оля,успокойся!..ПЛЮЙ на проблемы и живи спокойно!!..Не обижайся на людей!Радуйся жизни,БУДЬ выше ,врагов своих!!Правда,все будет хорошо!...Пора взрослеть , ты-красавица и трудоголик!..Забудь,что было вчера!!Тебя любят,отвечай на любовь взаимностью!Предали однажды,не верь больше предателям!!...БУДЬ счастлива,живи сегодня!!Выходи замуж,назло врагам!Рожай детей и люби жизнь!!
интересно кто же это существо любит,за кого она выйдет замуж если никто не берет,как она может родить если все здоровье оставила в притоне обслуживая всех подряд клиентов , переболела сама и многих заразила ,Какая она трудоголик напишите ,ждем от вас давно ,а вы скрываетесь ,что она переделала и почему мы завидуем тупой ,бездарной,развратной бузовой?
гость
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Начнем с того, что аплодисменты были не в поддержку мерзкой бузовой, а все веселились ,той ситуацией ,которая была на сцене ,а так думать что эту идиотку таким образом поддержали, глупо ,это опять её пиарщики стараются всё так преподнести ,на гадкое слова ,так реагировать не будут ,скорее смеялись над дерзостью этой невоспитанной твари,у которой и дня нет ,чтобы не наехать хотя бы на кого то Вот поэтому то она всегда будет одна ,такие твари никому не нужны
Гость686172
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Пришибленные! Старые дядьки и великовозрастные тетки никак не наиграются! Тошниловка!
Ольга
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Оля,успокойся!..ПЛЮЙ на проблемы и живи спокойно!!..Не обижайся на людей!Радуйся жизни,БУДЬ выше ,врагов своих!!Правда,все будет хорошо!...Пора взрослеть , ты-красавица и трудоголик!..Забудь,что было вчера!!Тебя любят,отвечай на любовь взаимностью!Предали однажды,не верь больше предателям!!...БУДЬ счастлива,живи сегодня!!Выходи замуж,назло врагам!Рожай детей и люби жизнь!!
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