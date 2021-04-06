Снова ссора? Бузова отомстила Киркорову после выходки на "Жаре"

Похоже, что дружба Ольги Бузовой и короля российский эстрады вновь дала трещину. Певица не простила коллеге недавнего поступка.

Слова певца на музыкальной премии "Жара" о том, что артистка не без греха и после расставания с Давидом Манукяном уже нашла себе нового бойфренда, больно укололи звезду. Судя по всему, Ольга Бузова затаила обиду на исполнителя.

Телеведущая удалила Филиппа Киркорова из фолловеров в своем инстаграм-аккаунте. Подписчики в соцсети шутят, что певец давно выбрал рэпера Даву, поэтому дружба с Ольгой Бузовой для него теперь не актуальна.

Напомним, на "Жаре" ведущей досталось и от Ксении Собчак. Журналистка провоцировала певицу на эмоции, обсуждая ее разрыв с блогером. Ольга Бузова ответила соведущей, что та – крыса. Зал поддержал знаменитость аплодисментами.

Как писали "Дни.ру", о том, что теледива разошлась с Давидом Манукяном, стало известно в начале этого года, после ее дня рождения. Звезда заявила, что блогер изменял ей и даже поднимал на нее руку. Позже Ольга Бузова говорила о том, что ее пригласил к себе жить Филипп Киркоров. Поклонники заподозрили, что у артистов завязался роман.

