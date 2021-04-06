Молодая жена Петросяна поведала о своих капризах

Супруга юмориста опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото, которое восхитило фолловеров. Она объяснила, что крайне избирательна в отношении авторов для личных фотосессий.
Татьяна Брухунова призналась, что к ней часто обращаются фотографы, но в 99% из 100 случаев она им отказывает. Причем, для принятия решения ей нужно совсем немного времени. Девушке достаточно увидеть ленту в аккаунте специалиста.
Жена Евгения Петросяна объяснила, что готова поддержать любую идею, самый необычный образ и фантазию. Главное для Татьяны Брухуновой – чтобы видение профессионала было ей близким.
Отметим, что возлюбленная артиста стала очень популярна в Сети. Хейтеры критикуют знаменитость за ее узнаваемый стиль: простую одежду и отсутствие макияжа. Сама же Татьяна Брухунова умело дает отпор недоброжелателям. Девушка за словом в карман не лезет.
Напомним, чуть больше года назад Татьяна Брухунова подарила мужу сына Вагана. Поклонники звездной пары пожелали супругам семейного счастья, а малышу – крепкого здоровья.
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