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Молодая жена Петросяна поведала о своих капризах

Молодая жена Петросяна поведала о своих капризах

Татьяна Брухунова предстала перед поклонниками в нежном образе и рассказала, как тщательно выбирает фотографов.
прочитано 262 раза

Супруга юмориста опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото, которое восхитило фолловеров. Она объяснила, что крайне избирательна в отношении авторов для личных фотосессий.

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Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Татьяна Брухунова призналась, что к ней часто обращаются фотографы, но в 99% из 100 случаев она им отказывает. Причем, для принятия решения ей нужно совсем немного времени. Девушке достаточно увидеть ленту в аккаунте специалиста.

Жена Евгения Петросяна объяснила, что готова поддержать любую идею, самый необычный образ и фантазию. Главное для Татьяны Брухуновой – чтобы видение профессионала было ей близким.

Отметим, что возлюбленная артиста стала очень популярна в Сети. Хейтеры критикуют знаменитость за ее узнаваемый стиль: простую одежду и отсутствие макияжа. Сама же Татьяна Брухунова умело дает отпор недоброжелателям. Девушка за словом в карман не лезет.

Напомним, чуть больше года назад Татьяна Брухунова подарила мужу сына Вагана. Поклонники звездной пары пожелали супругам семейного счастья, а малышу – крепкого здоровья.


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Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 6 апреля 2021, 19:52 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

комментарии

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М
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Имеет право. Большие деньги и связи быстро развращает даже челядь. А теперь она хозяйка жизни. Что хочет , то и творит и вытворяет , что подскажут гранд учителя 🤣
1

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