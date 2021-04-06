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Раскрыта личность тайного нового бойфренда Бузовой

Раскрыта личность тайного нового бойфренда Бузовой

После того, как Ольга Бузова рассталась с блогером Давидом Манукяном, поклонники гадают: неужели звезда до сих пор одна? Но дотошные пользователи Сети выяснили, что сердце красавицы, судя по всему, вновь занято.
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На церемонии вручения премии "Жара" друг певицы Филипп Киркоров намекнул, что Ольга Бузова не свободна. Он отметил, что теледива не без греха и обзавелась новым бойфрендом.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

После этой реплики короля отечественной эстрады телеведущая расплакалась и убежала со сцены. По слухам, артистка встречается с 36-летним предпринимателем Валентином Коробковым. Мужчина добивался расположения звезды в шоу "Замуж за Бузову".

Поговаривают, что бизнесмен подружился с родительницей знаменитости Ириной Александровной. Также ухажер исполнительницы не единожды публиковал кадры с отдыха, где в это же время пребывала и Ольга Бузова.

Телеграм-канал "Курятник" сообщает, что пара долго дружила. Когда Ольга Бузова рассталась с рэпером Давой, она, вероятно, ответила Валентину Коробкову согласием встречаться.

Поговаривали, что новый парень звезды экрана был уличен в финансовых махинациях. Предприниматель признался Ольге Бузовой, что имеет судимость. Известно, что мужчина был женат на бизнесвумен из Читы Евгении Захаровой.

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Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Автор: 6 апреля 2021, 16:03 Источник: "7Дней" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

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М
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Бедняга, кто подберёт тому и даёт. Девочка в 35 лет не успевает умыться от одного, дальше прет к другому. Какая пошлость и ложь.
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