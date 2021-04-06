Раскрыта личность тайного нового бойфренда Бузовой

После того, как Ольга Бузова рассталась с блогером Давидом Манукяном, поклонники гадают: неужели звезда до сих пор одна? Но дотошные пользователи Сети выяснили, что сердце красавицы, судя по всему, вновь занято.

На церемонии вручения премии "Жара" друг певицы Филипп Киркоров намекнул, что Ольга Бузова не свободна. Он отметил, что теледива не без греха и обзавелась новым бойфрендом.

После этой реплики короля отечественной эстрады телеведущая расплакалась и убежала со сцены. По слухам, артистка встречается с 36-летним предпринимателем Валентином Коробковым. Мужчина добивался расположения звезды в шоу "Замуж за Бузову".

Поговаривают, что бизнесмен подружился с родительницей знаменитости Ириной Александровной. Также ухажер исполнительницы не единожды публиковал кадры с отдыха, где в это же время пребывала и Ольга Бузова.

Телеграм-канал "Курятник" сообщает, что пара долго дружила. Когда Ольга Бузова рассталась с рэпером Давой, она, вероятно, ответила Валентину Коробкову согласием встречаться.

Поговаривали, что новый парень звезды экрана был уличен в финансовых махинациях. Предприниматель признался Ольге Бузовой, что имеет судимость. Известно, что мужчина был женат на бизнесвумен из Читы Евгении Захаровой.