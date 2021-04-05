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"Замучили": Навка отреагировала на слова о своей беременности

"Замучили": Навка отреагировала на слова о своей беременности

Слухи об интересном положении фигуристки появились несколько дней назад. Теперь она, наконец, прокомментировала ситуацию.
прочитано 562 раза

Обсуждение насущной темы спровоцировали фото Татьяны с семейного отдыха. На них она предстала перед всеми интересующимися с большим животом. Некоторые пользователи тут же отметили этот момент и стали интересоваться у спортсменки, не обманывают ли их собственные глаза. Другие же радостно попросили спортсменку принять их поздравления.

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В какой-то момент фигуристка окончательно потеряла терпение и ответила на один из вопросов. Она подчеркнула, что поклонникам показалось, и того самого животика у нее нет. Фото она предусмотрительно подписала, указав, что все дело в сумке, находящейся под ее жилеткой. Однако во всем этом заявлении пользователей смутил тот факт, что Татьяна Навка вставила "к сожалению" в опровержение своей беременности.

Поклонники тут же решили уточнить у кумира, что это значит. "Она беременна или нет? Очень хочется!", "По предыдущим фото подумала, что ждете прибавления...действительно, "к сожалению", "Хорошая семья, жаль, что не хотите больше детей", "К сожалению? Есть надежда? Работаете над этим вопросом?", "Замучили Надюшку! Эх, давайте еще одного", "Ну, такая у вас дочка, может есть надежда на пополнение?" – интересовались они.

Других комментариев от фигуристки пока не последовало, но подписчики не сдаются. Татьяна Навка много раз говорила, что здесь и сейчас невероятно радуется своему браку и материнству.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 5 апреля 2021, 15:04 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Навка гуляла в мороз с молодыми красавцами

комментарии

Ответить:

Василий
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Дура страшная!!! Прос-ка!!!! Жирует за счет народных денег.
ВАСЬЯ
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Дни ру это днище, помойка, вонище.
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