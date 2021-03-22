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"Что с вашим лицом?": Навка вызвала оторопь своим видом

"Что с вашим лицом?": Навка вызвала оторопь своим видом

Татьяна Навка удивила публику неожиданным и не совсем удачным фото. Фигуристка снялась дома со своей собакой.
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Кадр в инстаграм-аккаунте спортсменки вызвал бурное обсуждение. Некоторые посчитали, что звезду фигурного катания кто-то нарочно подставил.

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Татьяна Александровна Навка фигуристка

Татьяна Навка написала, что так они, в обнимку со своей любимицей, проводят воскресенье. На селфи она позирует с питомцем, лежа на полу. При этом ее лицо имеет странное, напуганное выражение.

Многие поклонники сошлись во мнении, что олимпийская чемпионка явно выбрала неудачный ракурс. "Куда смотрел фотограф?", "Не все фотки можно публиковать", "Что с вашим лицом, вы на себя не похожи?", "Что с вашим лицом?", – пришли в шок пользователи соцсети.

Но среди фолловеров нашлись и те, кому пришлось по душе фото Татьяны Навки. Они восхитились тому, что фигуристка не стесняется выставлять себя на публику в естественном виде. "Обожаю такие настоящие, домашние, милые фотографии", "Прелесть", "Класс", – высказались поклонники.

Некоторые же предположили, что Татьяна Навка нарочно опубликовала снимок, чтобы подразнить хейтеров. Возможно, фото было сделано в ответ на критику предыдущих снимков звезды льда.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2021, 13:39 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Навка гуляла в мороз с молодыми красавцами

комментарии

Ответить:

Гость660541
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Буратина! )))
Гость669074
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А кто сказал , что она красавица? С хорошим макияжем каждая будет картинкой!
Гость664901
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хохлуха носатая..
1

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