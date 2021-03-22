"Что с вашим лицом?": Навка вызвала оторопь своим видом

Кадр в инстаграм-аккаунте спортсменки вызвал бурное обсуждение. Некоторые посчитали, что звезду фигурного катания кто-то нарочно подставил.
Татьяна Навка написала, что так они, в обнимку со своей любимицей, проводят воскресенье. На селфи она позирует с питомцем, лежа на полу. При этом ее лицо имеет странное, напуганное выражение.
Многие поклонники сошлись во мнении, что олимпийская чемпионка явно выбрала неудачный ракурс. "Куда смотрел фотограф?", "Не все фотки можно публиковать", "Что с вашим лицом, вы на себя не похожи?", "Что с вашим лицом?", – пришли в шок пользователи соцсети.
Но среди фолловеров нашлись и те, кому пришлось по душе фото Татьяны Навки. Они восхитились тому, что фигуристка не стесняется выставлять себя на публику в естественном виде. "Обожаю такие настоящие, домашние, милые фотографии", "Прелесть", "Класс", – высказались поклонники.
Некоторые же предположили, что Татьяна Навка нарочно опубликовала снимок, чтобы подразнить хейтеров. Возможно, фото было сделано в ответ на критику предыдущих снимков звезды льда.
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