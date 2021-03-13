Беспечная Навка оказалась на волосок от смерти

Татьяна Навка шокировала поклонников. Звезда льда ради красивых кадров рискнула жизнью.

Фигуристка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте пугающее видео. В ролике она катается на коньках по озеру Байкал. Татьяна Навка отметила, что трещины на льду – просто "нереальные", признав, что это очень опасно.

Поклонники встревожились за олимпийскую чемпионку. Оказалось, что спортсменка пошла на риск ради съемок в кино. Сейчас на Байкале снимается фильм с рабочим названием "Кумпарсита".

Отметим, что Татьяне Навке успешно удается совмещать работу и заботу о семье. Напомним, ранее фигуристку заподозрили в беременности. После этого звезда выступила с официальным опровержением домыслов.

На мысли об интересном положении Татьяны Навки народ натолкнуло то, что знаменитость летом стала выбирать наряды свободного кроя. У нее уже есть двое детей, и спортсменка не отрицает, что мечтает родить сына, но пока беременность остается только в планах.

