Он заслужил ее внимание: Пугачева переключилась на брата Галкина

Избегающий внимания СМИ и общественности брат российского шоумена Максима Галкина впервые дал расширенное интервью.

Максим Галкин рано остался без родителей. Они умерли от рака, когда ему не было и 30 лет. После смерти родителей единственной поддержкой Максима стал его троюродный брат Игорь Жуков. Сейчас ему 44. Он до сих пор вхож в семью брата и часто бывает на многих семейных торжествах.

В эфире новой передачи "Звезды сошлись" брат Максима Галкина рассказал, как живет семья, и какие на самом деле Алла Пугачева и ее муж. Ведь он нередко видит все закулисье звездного семейства.

Игорь Жуков трудится заместителем директора транспортной компании по грузоперевозкам. Он живет жизнью абсолютно простого рядового гражданина и не любит общаться на тему шоу-бизнеса.

Но для программы НТВ он сделал исключение. В эфире Игорь Жуков рассказал, как однажды гулял на свадьбе своего брата Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

По словам Игоря Жукова, самым запоминающимся событием вечера был танец с Примадонной. В какой-то момент она переключилась на него и сама пригласила на танец. По всей видимости, он заслужил ее внимание. Ведь Игорь с самого начала является другом семьи.

"Она человек уникальный, поэтому заслужить ее внимание непросто. Я к этому не стремлюсь и не стремился, но она очень дружелюбная, всегда очень приветлива", — рассказал брат Максима Галкина.



Жуков растит троих детей, иногда общается с Филиппом Киркоровым. Максим Галкин вместе со своими детьми Гарри и Лизой приходили на день рождения сына Игоря. Также троюродные братья любят путешествовать. Вместе они отдыхали в Праге, Мюнхене. Так что семья живет дружно.