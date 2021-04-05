Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

"Солнышко наше": Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой
"Больше не могу": потрясенный Корчевников заявил об уходе
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг
партнеры
Понедельник
5 апреля
Лента новостей
16:27
В Кемерове пожилая женщина застряла в ванне
16:10
Жить ему осталось недолго: Охлобыстин рассказал о беде и болезни
15:19
"Тело – космос": Топалов с ног до головы облизал накаченного Лазарева
15:13
Поведение Дубцовой привело к трагедии: Сколько слез было пролито!
15:04
"Замучили": Навка отреагировала на слова о своей беременности
14:50
"Упаси Бог!": сын с молодой женой отказались от денег Валерии
14:49
Лукашенко заявил об усилении информационного противостояния: Дальше хуже будет
14:46
Он заслужил ее внимание: Пугачева переключилась на брата Галкина
14:42
Вылетевший из Казани самолет направили на аварийную посадку в Москву
14:42
"Достаточно!": Резник прекратил сотрудничество с Пугачевой
14:42
Зеленского обвинили в нарушении законов: Правосудие на Украине уничтожается
14:30
"Превращается в овощ": Кравец шокирована тяжелым состоянием Зайцева
14:24
Родственник раскрыл правду о совместной жизни Авербуха и Арзамасовой
14:13
"Спасибо, что не в стрингах": народ плюнул в раскорячившуюся перед детьми Волочкову
14:09
"Полная копия": народ перепутал Орбакайте с матерью
14:07
"Надругались над всем": самоуверенный Богомолов с треском провалился
14:05
"Стал забывать фамилию": 79-летний Лещенко о тяжелых последствиях коронавируса
14:02
"Война в Донбассе Европе не нужна": писатель Гриценко о выгоде США от конфликта на востоке Украины
14:01
Кемеровчанин взял в заложники бывшую девушку
13:49
"Начал меня поливать и оскорблять": Вяльбе сделала заявление после разборок с Губерниевым
13:35
"Старенький": измученный вид Баскова вызвал оторопь
13:33
"Выше натянуть трусы не могла?": оголившаяся Каменских взбесила россиян
13:27
"Нам враги не нужны": Охлобыстин выпилил ушат помоев на Первый канал и "Россию 1"
13:17
"Просто собрала мой чемодан": женатый Лещенко заговорил о разводе
13:02
"Ты крыса": Бузова публично унизила Собчак
13:02
Стала известна дата послания Путина Федеральному собранию
13:01
В Югре мужчину насмерть сбила машина
12:51
"Разыгрываемая в политике карта": Цой высказалась о своем участии в "Славянском базаре в Витебске"
12:46
Боец ММА всыпал Моргенштерну по первое число: Мозгов нет
12:45
В объятиях таинственного мачо: раскрыта личность нового спутника Барановской
12:32
"Мне тяжело менять своих пассий": Хлынина с трудом переживает финал отношений
12:06
"Как дешево": вульгарной Тодоренко отвесили смачную пощечину
11:51
В России за сутки выявили 8 646 больных коронавирусной инфекцией
11:37
Теперь просто Дима: Нагиева засняли на пышной груди Муцениеце
11:24
Обнаженная Собчак шокировала народ: как прошла музыкальная премия "Жара"
11:17
Под Красноярском избили ветерана
11:06
"Я кое-что натворила": Малиновской грозит тюрьма
10:47
Фигура только родившей Арнтгольц ошеломила народ
10:38
Михайлов откровенно рассказал о совращении учительницей французского и походах в бордель
10:35
"Готовят к операции": родные бьют тревогу из-за состояния госпитализированной Кудрявцевой
10:20
"Здесь только одна звезда – это я!": педагог из Гнесинки осадил зарвавшегося Билана
10:19
На севере Москвы в квартире произошел взрыв
10:05
Неожиданный снимок Кабаевой всполошил народ: многодетная мать?
09:54
"Самая большая боль": Киркоров рассказал о разбитом сердце дочери из-за шоу "Маска"
09:45
Кто в России получит двойную пенсию? Названы три категории граждан
09:24
В Подмосковье возгорание бытовок угрожает газовым баллонам
09:20
Сын "слил" интимные фото Алибасова с новой возлюбленной
09:17
Семья тяжелобольной Заворотнюк обратились к врачам по поводу важного события
08:38
Бузова взорвалась из-за вопросов о тяжелом разрыве
08:24
Представитель Зеленского заявила о существовании и "украинского русского языка"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вставные зубы и парик: вид Шаляпина поставил на уши россиян
От Стриженовой потребовали уйти с телевидения после падения в прямом эфире
"Очень грустно": неузнаваемая Макеева шокировала публику
"Меня убивали!": крик души бывшей жены Серова
Стало известно о триумфе Манижи перед "Евровидением"
"Зарабатывает миллионы": Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
Шоу-бизнес
Он заслужил ее внимание: Пугачева переключилась на брата Галкина

Он заслужил ее внимание: Пугачева переключилась на брата Галкина

Избегающий внимания СМИ и общественности брат российского шоумена Максима Галкина впервые дал расширенное интервью.
прочитано 613 раз

Максим Галкин рано остался без родителей. Они умерли от рака, когда ему не было и 30 лет. После смерти родителей единственной поддержкой Максима стал его троюродный брат Игорь Жуков. Сейчас ему 44. Он до сих пор вхож в семью брата и часто бывает на многих семейных торжествах.

ПО ТЕМЕ

Пугачеву завалило мусором во время танцев под "Гипнодэнсера"

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

В эфире новой передачи "Звезды сошлись" брат Максима Галкина рассказал, как живет семья, и какие на самом деле Алла Пугачева и ее муж. Ведь он нередко видит все закулисье звездного семейства.

Игорь Жуков трудится заместителем директора транспортной компании по грузоперевозкам. Он живет жизнью абсолютно простого рядового гражданина и не любит общаться на тему шоу-бизнеса.

Но для программы НТВ он сделал исключение. В эфире Игорь Жуков рассказал, как однажды гулял на свадьбе своего брата Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

По словам Игоря Жукова, самым запоминающимся событием вечера был танец с Примадонной. В какой-то момент она переключилась на него и сама пригласила на танец. По всей видимости, он заслужил ее внимание. Ведь Игорь с самого начала является другом семьи.

"Она человек уникальный, поэтому заслужить ее внимание непросто. Я к этому не стремлюсь и не стремился, но она очень дружелюбная, всегда очень приветлива", — рассказал брат Максима Галкина.

Жуков растит троих детей, иногда общается с Филиппом Киркоровым. Максим Галкин вместе со своими детьми Гарри и Лизой приходили на день рождения сына Игоря. Также троюродные братья любят путешествовать. Вместе они отдыхали в Праге, Мюнхене. Так что семья живет дружно.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Anton Gyngazov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 5 апреля 2021, 14:46 Источник: "Звезды сошлись" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"

комментарии

Ответить:

М
Пожаловаться Ответить
Все правильно. Береги свой род до седьмого колена ))) Скоро интервью будут давать четверюродные и так по очереди .
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Старенький": измученный вид Баскова вызвал оторопь

Певец сильно изменился
Шоу-бизнес

"Превращается в овощ": Кравец шокирована тяжелым состоянием Зайцева

Модельер совсем плох
Шоу-бизнес

Он заслужил ее внимание: Пугачева переключилась на брата Галкина

Мужчина долго не осмеливался подойти
Шоу-бизнес

Бузова взорвалась из-за вопросов о тяжелом разрыве

Публика не дает покоя артистке

Гороскоп

Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+