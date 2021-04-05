"Надругались над всем": самоуверенный Богомолов с треском провалился

Опера рекламировалась повсюду, и многие ценители, затаив дыхание, ждали, когда же можно будет послушать то, о чем так много говорят в светских кругах. И вот, такая возможность представилась. Однако публика в Пермском театре оперы и балета отреагировала на детище Константина Богомолова весьма неоднозначно.
Многие активно пытались попасть на спектакль и узнавали всеми возможными способами, как достать билет на заветную постановку. В социальных сетях им тут же объясняли, что лучше не тратить свое время на новый вариант классического произведения и заняться своими делами. По какой причине образовалось такое негативное мнение – остается загадкой для тех, кто не был "на месте событий". Появились и другие комментарии.
Так, как сообщает Ura.ru, некоторые пользователи Сети просто изошли гневными высказываниями. Они отмечали, что им искренне стыдно за оперный театр, который ранее ставил исключительно стоящие вещи, а также за самого дирижера Филиппа Чижевского, который, по их мнению, насколько не любит оперу, что позволил сотворить такое. Были и другие "крики души", сообщавшие, что всем купившим билеты стоит срочно сдать их, так как режиссер и его команда "надругались на всем".
Однако существует и множество позитивных позиций. Местная журналистка посветила целый пост обсуждаемой "Кармен", поздравив театр и всех причастных. Она написала, что премьера – "великолепная".
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