Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Народ молится за здоровье оказавшейся в реанимации Кудрявцевой
"Самое главное – семья": Кабаева дала откровенное интервью
"Ушла в запой!": персонал санатория не спускает глаз с Пеговой
Фото постаревшей и морщинистой Пугачевой вызвали оторопь
партнеры
Среда
31 марта
Лента новостей
20:25
"Давайте быстрее": Путин устроил встряску правительству
20:20
Обнародованы данные о доходах Алины Кабаевой
19:52
Пугачеву завалило мусором во время танцев под "Гипнодэнсера"
19:44
Радостный Винокур уткнулся лицом в грудь Королевой: Наташка соблазняет
19:44
Воробьев рассказал о темах "закулисных" бесед с Путиным
19:36
Какие продукты сильнее всего дорожают в России
19:28
Стоматолог назвала разрушающие зубную эмаль продукты
19:18
Богомолову не до нее: Ксении Собчак судорожно ищут нового партнера
19:08
"Сногсшибательна!": Брежнева в бикини возбудила россиян
19:00
Путин сдал декларацию о доходах
18:53
Врач назвал самый опасный для здоровья вид алкоголя
18:44
В Подмосковье женщина насмерть забила мужа ногами
18:41
Надо заниматься своим делом: Деревянко стал меньше уважать Михалкова после вылитой на него грязи
18:34
"Прошли через горе": сын покойного Круга довел мать до слез
18:28
"Это очевидный бред": подруга встала грудью за оплеванную покойницу Легкоступову
18:10
Политолог Золотарев о переговорах мировых лидеров по Донбассу без Зеленского: Тревожный сигнал для Киева
17:43
Беременная Юлианна Караулова узнала пол будущего малыша
17:36
"Пусть сдохнут те, кто нас не захотел!": Ольга Орлова обрушилась на мужиков
17:20
Депутат Рады Колесник заявила об угрозе войны Украины с Россией: Нужно сваливать из страны
17:15
"Мне поблажек никто не делал!": Ирина Дубцова запретила жалеть сына
17:15
"Не для просмотра с детьми": появился официальный трейлер сериала "Милиционер с Рублевки"
16:56
Глава Счетной палаты назвал долю бедствующих без господдержки россиян
16:51
"Вот ты мразь конченая!": Ивлеева прилюдно полила себя грязью
16:38
"У меня нет шанса на личную жизнь": Юлия Такшина обнародовала причину своего одиночества
16:23
"Одно лицо": перекроенных донельзя Пугачеву и Вайкуле перестали различать
16:16
Красавица в гробу: Гурченко срежиссировала свою смерть
15:46
Матвиенко потребовала проверить Первый канал после скандального отбора Манижи на Евровидение
15:40
"Будет рядом, несмотря ни на что": решительная Энистон готова бороться за Питта до конца
15:40
"Наболело-накипело": 43-летняя Екатерина Климова сообщила о разочаровании
15:38
Россия поставила жирную точку на Зеленском – экс-депутат Рады Журавко
15:33
Пьяный Басков устроил незабываемое шоу для экс-президента
15:22
"Ужаснейшая трагедия": побитая в живот невеста экс-возлюбленного Цывиной потеряла ребенка
15:07
В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг
14:55
"У меня полно работы!": Ивлеева заговорила о расставании с Элджеем
14:54
Знаменитая актриса Кирстен Данст объявила о второй беременности
14:54
Корчевников попал впросак со своим вопросом Шкловскому
14:51
"Просто загляденье": Мерьем Узерли из "Великолепного века" рассекретила лицо младшей дочери
14:40
Не удалось укротить "дикого мустанга": Боярский откровенно о связи с Гурченко
14:29
Арестованный тесть Баскова оказался на грани: Экстренно доставили в больницу
14:28
"Не смогла пронести этот крест": Ольга Дроздова решилась на аборт
14:27
Причиной уничтожившего 25 грузовиков в Москве пожара назвали поджог
14:26
Кремль: Демографическая ситуация в России находится в очень плохом положении
14:19
"Женщины его обижали": Появились новости о связи Разина с развратными певицами
14:14
Слишком красива: Успенская перестаралась с пластикой для лица
13:58
Звезда сериала "СашаТаня" заставила нахваливать маленького сына в Сети
13:51
В России изменили порядок получения пособий по безработице
13:47
Болтающей на трех языках дочери Орбакайте указали на ошибки: Не вундеркинд
13:20
"Страус после пьянки": Чехова выгодно приcтроилась рядом с Волочковой
13:19
На верфи под Петерубргом опрокинулся траулер
13:16
Как сохранить и приумножить деньги в кризис: советы финансистов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Больше всего жалко Платона": Шепелеву влепили оплеуху за жизнь напоказ
История повторяется? Сестре поверженной раком Фриске поставили диагноз
Нахальный Шепелев захотел от россиян подарков после рождения ребенка: Я ж отец
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
Конец игры: Эксперты установили истинную причину смерти Легкоступовой
"Жалкое зрелище": дочь и внучка опозорили Долину на всю страну
Шоу-бизнес
Богомолову не до нее: Ксении Собчак судорожно ищут нового партнера

Богомолову не до нее: Ксении Собчак судорожно ищут нового партнера

Ксения Собчак должна была вести премию "ЖАРА" вместе с супругом Константином Богомоловым. Однако режиссеру, похоже, не до нее.
прочитано 633 раза

Константин Богомолов отказался вести премию «ЖАРА» с супругой Ксенией Собчак. Конечно, у него нашлась уважительная причина. Но организаторам это добавило проблем: им пришлось судорожно искать замену ведущему. Поиски нового партнера для Собчак прошли успешно.

ПО ТЕМЕ

Подруга помогла округлившейся Собчак избавиться от второй "беременности"

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

О том, что Ксения и Константин будут вести ежегодную музыкальную премию "ЖАРА" в Москве, стало известно еще в прошлом году на пре-пати мероприятия. Но потом грянула эпидемия коронавируса. И все изменилось.

Сначала церемонию перенесли на осень, а потом на весну 21-го. И вот наконец она должна состояться – 4 апреля в "Крокус Сити Холле".

Но и тут не обошлось без проблем. Как выяснилось, Константину Богомолову не до своей жены. Он не сможет вести мероприятие вместе с ней. У режиссера в этот день спектакль "Кармен" в Перми, который он не может пропустить. Да и деньги там, видимо, предложили, выгодные – более миллиона рублей. Ну а Ксения Собчак, наверное, и так не обидится.

Теперь вместо Константина Богомолова на сцену с его женой выйдет Филипп Киркоров. Напомним, на премии выступят Ани Лорак, Полина Гагарина, Ольга Бузова, Григорий Лепс, Эмин, Мари Краймбрери, Любовь Успенская и многие другие звезды.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 31 марта 2021, 19:18 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Расфуфыренная Собчак побила заурядную Рудковскую

комментарии

Ответить:

Гость679327
Пожаловаться Ответить
А когда наступит такое счастливое время, и Собчак не будет ничего вестИ? Вам не стыдно поручать ей вести серьёзные мероприятия? У вас что, не осталось больше приличных людей ?
гость
Пожаловаться Ответить
На манеже всё те же. А теперь ещё и Богомолов с манифестом.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Пьяный Басков устроил незабываемое шоу для экс-президента

Артист выступил на закрытом мероприятии
Шоу-бизнес

В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг

Певец рассказал об интимной жизни
Шоу-бизнес

Беременная Юлианна Караулова узнала пол будущего малыша

Осталось определиться с именем
Шоу-бизнес

"Пусть сдохнут те, кто нас не захотел!": Ольга Орлова обрушилась на мужиков

Певица поведала душераздирающую историю

Гороскоп

Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+