Богомолову не до нее: Ксении Собчак судорожно ищут нового партнера

Константин Богомолов отказался вести премию «ЖАРА» с супругой Ксенией Собчак. Конечно, у него нашлась уважительная причина. Но организаторам это добавило проблем: им пришлось судорожно искать замену ведущему. Поиски нового партнера для Собчак прошли успешно.
О том, что Ксения и Константин будут вести ежегодную музыкальную премию "ЖАРА" в Москве, стало известно еще в прошлом году на пре-пати мероприятия. Но потом грянула эпидемия коронавируса. И все изменилось.
Сначала церемонию перенесли на осень, а потом на весну 21-го. И вот наконец она должна состояться – 4 апреля в "Крокус Сити Холле".
Но и тут не обошлось без проблем. Как выяснилось, Константину Богомолову не до своей жены. Он не сможет вести мероприятие вместе с ней. У режиссера в этот день спектакль "Кармен" в Перми, который он не может пропустить. Да и деньги там, видимо, предложили, выгодные – более миллиона рублей. Ну а Ксения Собчак, наверное, и так не обидится.
Теперь вместо Константина Богомолова на сцену с его женой выйдет Филипп Киркоров. Напомним, на премии выступят Ани Лорак, Полина Гагарина, Ольга Бузова, Григорий Лепс, Эмин, Мари Краймбрери, Любовь Успенская и многие другие звезды.
Популярные темы форума
Права ли Ксюша, бывшая гуру Дома 2 ?
Подруга встречаемся с женатым
настал тот момент, когда меня назвали женщиной
Мне всю жизнь запрещали
«Сильная любовь»
Как отписаться?
лицемеры
Разлюбил
едет крыша у одного из родителей
Розовая пантера это Бузова