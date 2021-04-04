Кардашьян стремительно теряет вес на фоне развода

Ким Кардашьян переживает непростой период в жизни. Видимо, стресс сказывается на фигуре знаменитости.

Недавно стало известно, что Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся. Пара находилась в браке семь лет, а до свадьбы состояла в романтических отношениях два года. По слухам, бывшие влюбленные больше не могут терпеть друг друга, сейчас они не общаются. А ведь супруги воспитывают четверых детей.

Во время бракоразводного процесса Ким не забывает о своем инстаграм-аккаунте, который приносит ей стабильный доход. Например, недавно звезда реалити-шоу разместила несколько новых фотографий, чтобы продемонстрировать собственную линейку нижнего белья, но поклонники обратили внимание на другое.

Фанаты заметили: фигура Кардашьян очень изменилась. Ким настолько похудела, что ее ребра стали выпирать. Также знаменитость теперь может похвастаться тонкой талией. Во время брака с Уэстом 40-летняя брюнетка не отличалась худобой, поэтому поклонники и предположили, что звезда теряет вес из-за стресса, вызванного разводом.

Напомним, в 2013 году Ким Кардашьян родила от Канье Уэста дочь Норт, а спустя два года – сына Сейнта. В 2018-м благодаря суррогатной матери знаменитости обзавелись еще одной наследницей, которую назвали Чикаго. Таким же образом на свет появился четвертый ребенок звездной пары – сын Саам.