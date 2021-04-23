Как две капли воды: сын-рэпер Голубкиной стал копией Фоменко

Артистка трогательно и необычно поздравила сына в "Инстаграм". Она адресовала ему стихотворение Киплинга на английском языке и прикрепила к посту фото Ивана в детстве.
Поклонники присоединились к поздравлению Марии Голубкиной и оставили парню и его звездной маме свои теплые пожелания. "Будь счастлив, человек! Любимую мамочку – со счастьем", "Самого доброго всей вашей семье!", "Здоровья, счастья и успехов!", – высказались подписчики.
Артисты в разводе уже 12 лет, но сын поддерживает с каждым из них добрые отношения. Примечательно, что молодой человек пошел по стопам родителей, но не кичится их известностью, а старается добиться успеха самостоятельно.
В будущем сын Марии Голубкиной хочет стать актером. Пока Иван ищет себя в музыке. Он состоит в состав группы и читает рэп. Внешне парень очень похож на знаменитого отца.
Напомним, Мария Голубкина родила от Николая Фоменко помимо Ивана дочь Анастасию. Пара разошлась в 2008 году. В новом браке актера с Натальей Кутобаевой на свет появился сын Василий. Мария Голубкина же сейчас свободна от отношений.
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