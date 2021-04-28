"Остановитесь": отощавшая после родов Подольская напугала россиян

Наталья Подольская с семьей отдыхает на Мальдивах.

В личном блоге артистка ежедневно делится кадрами из отпуска. Осенью прошлого года певица во второй раз стала мамой. Звезда родила Владимиру Преснякову сына, которого назвали Иваном.

Судя по всему, Наталья Подольская уже успела прийти в форму после беременности. Артистка радует поклонников снимками в купальниках и коротких туниках. В среду певица опубликовала фотографию в спортивном костюме, который состоит из свободной футболки и коротких шортиков.

Многие подписчики восхитились фигурой Натальи Подольской. Однако некоторые посчитали, что звезда выглядит уж слишком тощей, и это не очень красиво. "Костюмчик сидит великолепно. Стройняшка (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мамочка уже вошла в норму своей фигуры, и не надо никому об этом сообщать. На маме все держится: петельки на пуговках", "Очень худая, не красиво", "Очень худенькая, уже слишком, излишняя худоба возраст добавляет, остановитесь", – написали в комментариях.

Напомним, ранее в интервью Наталья Подольская призналась, что винит себя в гибели отца. Это случилось в 2006 году. Родитель девушки ехал из Москвы в Могилев и попал в аварию. Артистка считает, что это случилось из-за нее, потому что папа выехал из столицы не выспавшимся и на нервах, так как до этого пытался решить ее проблемы с документами.