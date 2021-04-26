"Это случилось по моей вине": Подольская жалеет о смерти близкого человека

Это случилось в 2006 году. Отец певицы Натальи Подольской погиб в страшной автокатастрофе. Он ехал в Могилев от дочери. На трассе Москва-Минск произошла вария. Машина отца певицы столкнулась лоб в лоб с другим автомобилем и погиб на месте. В родительскую субботу артистка отдала дань памяти горячо любимому папе и призналась, что корит себя за его гибель.
Тогда отец приезжал к дочери, чтобы помочь ей. Юрий был юристом, и решал проблемы Натальи Подольской с документами, когда она сама попала в легкое ДТП.
Певица добавила, что в тот день отец разнервничался из-за того, что она была против несправедливости, которая возникла в ее ДТП. Отец хотел развернуть дело так, чтобы сделать виновником аварии того, в кого врезалась его дочь. Наталья Подольская была против такого положения дел. Отец распсиховался поехал невыспавшийся домой. По дороге он и погиб, рассказала Подольская в ютуб-блоге "Надо обсудить".
"В Москве я попала в аварию — пострадал человек, попал в реанимацию в состоянии средней тяжести. Это случилось по моей вине", – рассказала Наталья Подольская.Ранее Наталья Подольская рассказала о любовной связи с продюсером Виктором Дробышем. Супруга певца Владимира Преснякова прояснила двоякую ситуацию.
Популярные темы форума
Патриархат? За или против?
Гастеры
Скоро лето ☺
Друзья и враги
Инопланетяне подсказали
Заголовки статей шокируют 😨
Дни.ру
Мне нравится теплое время года!
Полеты на Марс.