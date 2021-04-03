"Куда смотрит Богомолов?": вывалившая грудь Собчак смутила людей

Публика уже и забыла о провокационных нарядах Ксении Собчак. В последнее время все обсуждали лишь ее скандальное интервью со скопинским маньяком. Однако артистка решила прервать долгое молчание и сразу же шокировала общественность.

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