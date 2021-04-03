"Куда смотрит Богомолов?": вывалившая грудь Собчак смутила людей

Похоже, что потепление в столице и весеннее настроение окружающих побудили Ксению Собчак раздеться. Поводом для очередного выхода в свет стала церемония вручения премии журнала GQ, чествующая настоящих суперженщин.
Как истинная героиня своего времени, телеведущая не могла пропустить подобное мероприятие. Она кардинально подготовилась к вечеру, но одну вещь все-таки забыла. Журналистка появилась на публике без нижнего белья.
Для церемонии Ксения выбрала стильный комплект из коллекции российского бренда W.O.S. Максимально закрытый костюм – юбка в пол и топ с длинными рукавами показались скучными. Тогда Собчак добавила немного пикантности в образ.
Стоит отметить, что бежевые наряд исполнен из полупрозрачной ткани, расшитой светлыми пайетками. Немного света от камер, бликов ламп арендованного зала и оголенная грудь Ксении становится всеобщим достоянием.
К слову, взбудораженная публика добавила, что рядом с журналисткой не было супруга – Константина Богомолова. По словам поклонников, Собчак решается на подобные выходы в гордом одиночестве, а на совместные походы выбирает сдержанные платья.
"Куда смотрит Богомолов? Как он вас без бюстгальтера отпустил? Рядом с ним вы всегда в нижнем белье...", – посетовали фанаты.
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