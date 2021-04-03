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Шоу-бизнес
"Была организована атака": Бузова публично осадила бестактную Караулову

"Была организована атака": Бузова публично осадила бестактную Караулову

Певица Юлианна Караулова рассказала о вздорной стычке с Ольгой Бузовой. Фанаты поющей телеведущей устроили бунт.
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Беременная исполнительница хита "Ты не такой" рассказала в эфире "Русского радио" о неприятной ситуации, в которую попала из-за Ольги Бузовой. Она произошла в то время, когда Юлианна Караулова была ведущей музыкальной премии. Звезда шоу "Дом-2" также принимала участие в этом мероприятии и несколько затягивала его из-за продолжительной речи на сцене. Ведущей дали знак остановить разгоряченную знаменитость, в результате чего разжегся полноценный конфликт.

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Юлианна Юрьевна Караулова эстрадная певица

Юлианна Караулова выбрала не самое удачное выражение, чтобы попросить Ольгу Бузову замолчать. "Олечка, спасибо, мы очень за тебя рады", — выразилась певица. В ответ на эту фразу телеведущая возмутилась — она была не совсем не рада тому, что ее перебили, и открыто об этом заявила.

В итоге на ведущую музыкальной премии обрушился шквал критики в инстаграм-канале. Поклонники Ольги Бузовой решили дать отпор Юлианне Карауловой и поставить ее на место. "На меня была организована атака ботов (роботов, — Прим. ред.)", — призналась беременная певица. По словам звездной блондинки, Ольга Бузова не вступилась за нее и не предложила свою помощь. Тем не менее Юлианна Караулова не держит зла на коллегу, так как эта неприятная стычка состоялась много лет назад и не получила дальнейшего развития.

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Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 3 апреля 2021, 11:36 Источник: Русское радио/"Русские Перцы" ✓ Надежный источник
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Караулова пришла на открытие премии МУЗ-ТВ с декольте до пупа

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