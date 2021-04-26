Синие вены и тремор в руках: Макеева проговорилась о тяжелом этапе в жизни

Речь идет об участии в популярном шоу "Точь-в-точь". Анастасия Макеева активно перевоплощалась, примерив на себя огромное количество образов от Лайзы Миннелли до Людмилы Гурченко. Первое место досталось ее коллеге. Дива старается настроиться на позитивный лад.
В своем "Инстаграм" она выложила фото со съемочной площадки. Анастасия рассказала, что безумно счастлива, что у нее получилось пройти через все непростые события. Ей было трудно. Организм не выдерживал нагрузки, нервы постоянно были напряжены, а потому случалось все: и синие вены, и тремор, и уколы, и повсеместные репетиции.
Анастасия Макеева благодарна "Первому каналу" за возможность попробовать себя в совершенно новых амплуа. Актрисе кажется, что только что она получила еще одно высшее образование. Однако самая главная победа, которую звезде удалось одержать – победа над собой.
Все дело в том, что ей было невероятно страшно. Каждый день артистка проходила через "самокопания" и бесконечную критику. Каждый образ давался Анастасии непросто: она пыталась не потерять себя, но одновременно и успешно трансформироваться. Отдельно дива поблагодарила своего избранника Романа за то, что все время он был рядом с ней.
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