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Синие вены и тремор в руках: Макеева проговорилась о тяжелом этапе в жизни

Синие вены и тремор в руках: Макеева проговорилась о тяжелом этапе в жизни

Артистка старается не расстраиваться и искать плюсы в том, что происходит с ней здесь и сейчас. Она мечтала победить.
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Речь идет об участии в популярном шоу "Точь-в-точь". Анастасия Макеева активно перевоплощалась, примерив на себя огромное количество образов от Лайзы Миннелли до Людмилы Гурченко. Первое место досталось ее коллеге. Дива старается настроиться на позитивный лад.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

В своем "Инстаграм" она выложила фото со съемочной площадки. Анастасия рассказала, что безумно счастлива, что у нее получилось пройти через все непростые события. Ей было трудно. Организм не выдерживал нагрузки, нервы постоянно были напряжены, а потому случалось все: и синие вены, и тремор, и уколы, и повсеместные репетиции.

Анастасия Макеева благодарна "Первому каналу" за возможность попробовать себя в совершенно новых амплуа. Актрисе кажется, что только что она получила еще одно высшее образование. Однако самая главная победа, которую звезде удалось одержать – победа над собой.

Все дело в том, что ей было невероятно страшно. Каждый день артистка проходила через "самокопания" и бесконечную критику. Каждый образ давался Анастасии непросто: она пыталась не потерять себя, но одновременно и успешно трансформироваться. Отдельно дива поблагодарила своего избранника Романа за то, что все время он был рядом с ней.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 апреля 2021, 13:39 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анастасия Макеева сменила профессию

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