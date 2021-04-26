"Грехи замаливать": фото Макеевой в святом месте вызвали оторопь

Конфликт артистки и бывшей жены ее избранника продолжается.

С каждым днем недоброжелатели дивы становятся все активнее. Анастасию Макееву обвиняют в том, что она разрушила счастливую семью, а теперь еще и пытается отнять у бывшей супруги нового жениха ее сына. Однако, судя по всему, актриса предпочитает игнорировать всех интересующихся. Недавно она отправилась в романтическое путешествие с Романом Мальковым.

Известно, что мужчина только недавно развелся, но уже успел сделать предложение артистке. Она согласилась, но о свадьбе пока никто не говорит открыто. Зато пара поехала в интересную поездку. Возлюбленные посетили родник Гремячий ключ, признанный святым местом.

Анастасия Макеева и Роман Мальков активно позировали напротив небольшого храма, а затем дружно окунулись в водоем. Все это время избранник крепко держал диву за руку. Некоторых тронул порыв звезды и ее жениха, они призвали их не слушать никого.

Другие же, в буквальном смысле, накинулись на звезду. "Грехи замаливать. А креститься не умеете", "А купальник можно было поскромнее надеть, чтобы грудь так не выпирала?", "Грешите что ли?", "Кто бы говорил про чистые помыслы", "Господи, какое же позорище. И не стыдно Вам?", "Бедный парень", "Цирк просто...Анастасия, Вы мне нравились когда-то", – возмущались пользователи.

