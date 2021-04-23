"Время не помощник": делящие наследство жены Грачевского не могут успокоиться

Покойный Борис Грачевский оставил хорошее наследство, и женам артиста, кажется, удалось спокойно договориться.

Знаменитый отец "Ералаша" скончался в январе этого года в возрасте 71 года. У мужчины осталось четверо детей от разных браков, среди которых двое малолетних наследников: дочь Анны Грачевской Василиса и сын Екатерины Белоцерковской Филипп. Предполагалось, что между бывшей женой режиссера и его вдовой сложатся не самые лучшие отношения, которые даже приведут к войне за наследство. Однако женщины Бориса Грачевского смогли найти общий язык и даже подружиться.

Анна Грачевская призналась, что была очень рада поладить с вдовой режиссера. Дети обеих женщин – брат и сестра по отцу, им предстоит вместе расти и общаться. Анна и Екатерина хорошо понимают это, поэтому стали регулярно списываться и узнавать, как друг у друга дела. Белоцерковская даже пригласила бывшую жену своего мужа на день рождения сына, однако та не смогла прийти из-за болезни дочери. 8 апреля наследнику режиссера исполнился год – к сожалению, знаменитый отец не дожил до этого радостного события.

Как сообщил журнал "Собеседник", Анна Грачевская уверяет, что никаких битв за наследство не будет. Женщина понимает, как тяжело сейчас вдове режиссера: со смерти Бориса Грачевского прошло слишком мало времени, чтобы успокоиться, хотя в данном случае даже время плохой помощник.