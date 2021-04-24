Скандального участника "Дома-2" вышвырнули из Украины

37-летний Сергей Пынзарь оказался в непростой ситуации. Мужчину буквально выдворили с территории Украины.

Популярный участник скандального телепроекта "Дом-2" ближайшие три года не сможет вернуться в страну. Выяснилось, что звезда наведалась в другое государство без специального разрешения.

Известно, что Сергей Пынзарь прибыл туда на теплоходе из солнечной Турции. Напомним, что мужчина выбрал курортную зону как постоянное место жительство и переехал туда несколько лет назад. Однако пограничники обнаружили, что экс-участник "Дома-2" в далеком 2016 году посещал Крым, не уведомив специальные службы в Киеве.

Из-за этого его не пропустили на границе с Украиной. Более того, Сергею ограничили въезд на территорию страну и пригрозили уголовной ответственность.

"Во время беседы с пограничниками россиянин подтвердил факт пребывания на территории Крыма в 2016 году. На полуостров попал паромным сообщением через закрытый пункт пропуска "Керч", – случившееся прокомментировали подведомственные органы.

К слову, Сергей Пынзарь родился и вырос в Днепропетровске. Но является он гражданином Российской Федерации. Артист прославился благодаря участию в телестройке на канале ТНТ. В первых выпусках он запомнился поклонникам как эпатажный и не всегда адекватный персонаж.