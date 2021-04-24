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"Успех еще впереди": Подольская намерена превзойти популярного мужа

"Успех еще впереди": Подольская намерена превзойти популярного мужа

Наталья Подольская откровенно заявила, что семейная идиллия с Владимиром Пресняковым буквально убила ее славу и помешала развитию певческой карьеры.
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Более десяти лет артисты находятся в браке и растят двоих прекрасных сыновей. Большинство представителей отечественного шоу-бизнеса лестно отзываются о паре Подольской и Преснякова, расхваливая их крепкие семейные узы и искренние чувства.

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 Наталья Юрьевна Подольская

Наталья Юрьевна Подольская певица

Несмотря на высказывания окружающих, у артистов присутствует внушительный список личных неразрешенных проблем. Оказалось, что Наталья Подольская и вовсе жалеет, что когда-то выбрала путь хранительницы домашнего очага. Похоже, что девушка мечтала о сногсшибательной карьере певицы.

Напомним, Наталья прославилась после участия в шоу "Фабрика звезд 5". Вторым важным событием в ее карьере стало участие в конкурсе "Евровидение", правда, там она заняла лишь 15-е место. Когда карьера Подольской только набрала обороты, артистка повстречала будущего мужа.

Долгое время ходили слухи, будто Владимир Пресняков-младший помог возлюбленной подобраться к вершине российского шоу-бизнеса. Однако в реальности дела обстояли совсем иначе.

"У меня известный муж. Мне перебить его популярность, востребованность практически невозможно. Моя мечта пока не сбылась. Я недореализована как артист, поэтому успех еще впереди", – призналась Наталья.

Певица добавила, что у нее даже возникали депрессии из-за отсутствия карьерного роста. Ведь Подольская с девяти лет профессионально занимается пением, и не случайно находится в этой профессии.

Теперь 38-летняя исполнительница намерена уделять больше времени творчеству, а не семейным хлопотам. Полгода назад Наталья осуществила давнюю мечту – родила второго наследника. Именно поэтому возлюбленная Преснякова готова вернуться на сцену.

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Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 апреля 2021, 12:54 Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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