"Ведьма": проклятый Кудрявцевой Лазарев травмировался

Не так давно с Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Знаменитость упала и сломала крестец. О случившемся Лера рассказала в личном микроблоге. Родственники, коллеги и друзья оборвали телефон Кудрявцевой, переживая за нее.
Телеведущая очень удивилась, что ее близкий друг Сергей Лазарев никак не отреагировал на беду. Во время прямого эфира с Лазаревым Кудрявцева упрекнула того в безразличии. Сергей пытался оправдаться. Оказалось, что артист был за границей и не знал, что у Леры проблемы. Как оказалось, вокалист не следит за новостями шоу-бизнеса.
Слова Сергея не смягчили Леру. Она обижено сказала, что не будет жалеть Лазарева, если тот упадет.
Спустя время Сергей Лазарев рассказал подписчикам, что проклятия знаменитости сбылись. Во время репетиции номера для шоу "Танцы со звездами" артист повредил спину.
"Друзья, хочу вам сказать, что Кудрявцева – ведьма", - пришел к выводу Сергей и посоветовал всем опасаться Леры и ее гнева.
Чтобы вымолить прощение, Сергей Лазарев отправился домой к подруге. К теледиве вокалист приехал с букетом белых роз. Лера Кудрявцева с радостью приняла друга. Ведущая потихонечку ходит, опираясь на трость.
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