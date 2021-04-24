Живет впроголодь: у Сергея Зверева нет денег даже на продукты

К журналистам обратился друг Сергея Зверева. Приятель звезды сообщил, что шоумен находится в бедственном положении, однако слишком горд, чтобы обратиться к кому-либо за помощью. У эпатажной знаменитости нет средств даже на продукты. Дескать, звезда живет практически впроголодь, а в свет выходит в старых нарядах.
Друг Зверева подчеркнул, что тот потерял стабильный доход, лишившись выступлений, гастролей и съемок. Финансовые трудности спровоцировали у Сергея депрессию.
"Ну это смешно!" – возмущается музыкальный критик Сергей Соседов, говоря о заявлении приятеля Сергея Зверева. Обозреватель язвительно предложил шоумену сходить за едой к соседям. Соседов полагает, что в элитном доме, в котром находятся апартаменты стилиста, небедный контингент, кто-нибудь да накормит.
"Это все уловки, очень некрасивые", – рассуждает критик. Звезды, говоря о финансовых проблемах вслух, ведут себя неприлично, считает он.
Отечественные знаменитости, отметил Соседов, имеют по несколько квартир в столице, дорогие авто и все равно кричат об обездоленности перед народом, который живет очень скромно. Сергей Соседов заявил, что хотел бы влачить такое же жалкое существование как Филипп Киркоров, Николай Басков и другие топовые артисты.
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