"Герой нашей страны!": Одетый в военную форму Зверев поразил россиян

Король гламура умеет по-разному шокировать публику. Большинство знает Сергея Зверева как эпатажного шоумена, стилиста, актера, певца и борца за озеро Байкал, однако до широкой известности у мужчины было немало других амплуа. В честь 23 февраля он поделился архивным черно-белым кадром из дембельского альбома. "Я на фото в первый год моей службы в рядах Советской армии", – объявил артист.
Звездный парикмахер поздравил с праздником всех, кто так или иначе может считаться защитником Отечества – кто служил в армии, отдал долг Родине, оберегал честь страны. В юноше, которым в прошлом был Сергей Зверев, тяжело узнать нынешнего короля гламура. Без провокационных нарядов, блестящей короны и удлиненной прически артист выглядел совсем иначе.
Пользователи Сети обомлели, увидев публикацию шоумена. Его праздничный сюрприз для фанатов однозначно удался. "Вам так идет форма! Вам бы по небу летать – стюардесс соблазнять!", "Красавчик, а сейчас ещё лучше!", "Нереально красивый парень", "Вы герой нашей страны!", "Класс! С праздником! Мирного неба!", "Какой был красавчик, глаз не отвести", "Видна эта душа сразу. Чистый, добрый", "Будь бы молода, сразу бы влюбилась", – выразились комментаторы поста Сергея Зверева.
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