Новая фаворитка Тимати публично получила пощечину

Пышногрудая участница "Холостяка" явно понравилась рэперу Тимати. Он постоянно зовет ее на тет-а-тет и пытается сблизиться. Только вот выяснилось, что девушка утаила подробности бурной личной жизни.



Назойливые поклонники обнаружили фотографии Кристины Романовой на сайте эскорт-услуг. Похоже, что до участия в популярном шоу она часто общалась с незнакомыми мужчинами за деньги.

Согласно данным на сайте, дама, очень уж похожая на фаворитку Тимати, не только согласна на скромный ужин, но и готова предложить двухнедельную "аренду". Так, молодые люди должны заплатить от 100 тысяч рублей до шести миллионов, чтобы встретиться с востребованной моделью.

Неудивительно, что подобные слухи негативно сказались на ее репутации. Сама же Кристина оправдалась и настойчиво заявила, что не имеет никакого отношения к эскорту. Стоит отметить, что в 2019 году даже был суд, на котором Романова отстаивала свою честь. Как только девушка забыла о неприятном инциденте, подписчики рэпера вновь раскопали сомнительные материалы.

"Моя ошибка: влюбиться в плохого человека. Вы можете обвинять меня и называть как хотите: шлюха, эскортница. Но будьте готовы, что в таком мире следующей жертвой можете оказаться вы", – призналась Кристина.

Оказалось, что бывший возлюбленный Романовой решил насолить и разместил ее интимные фотографии в социальных сетях. Если верить модели, то мужчина был настолько обижен, что не смог спокойно отпустить ее и позволить вести нормальную жизнь.