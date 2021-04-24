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"Просто какальный аппарат": Семенович грубо наподдали за пышные объемы

"Просто какальный аппарат": Семенович грубо наподдали за пышные объемы

Комик Илья Соболев вульгарно выразился о светской львице Анне Семенович. Звезде нанесли возмутительное оскорбление.
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Ютуб-шоу "Comment Out" прославилось нестандарной подачей развлекательного контента и черным юмором. Участникам проекта приходится выполнять из ряда вон выходящие задания, идущие наперекор нравственным и этическим нормам общества. В одном из выпусков шоу юморист Илья Соболев совершил циничный поступок, публично унизив знаменитую певицу Анну Семенович.

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Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

По заданию ведущего мужчина едко прокомментировал снимок светской львицы в инстаграм-канале. "Зная, что после кофе всегда хочется похезать (опустошить кишечник, — Прим. ред.), странно, что ты еще не похудела на 200 килограммов", — написал юморист, испытывая явное наслаждение своими словами.


Илья Соболев не только не раскаялся в содеянном, но подчеркнул пренебрежительное отношение к экс-солистке группы "Блестящие" путем гнусного обзывательства. Юморист обесценил ухоженный внешний вид и привлекательность Анны Семенович. "Она ваша сексуальная фантазия, а для меня просто какальный аппарат", — обозначил свою позицию комик.

Россияне, которые сочли выражения Соболева остроумными, атаковали личный блог светской львицы. Злопыхатели бросились искать скандальный комментарий, но не обнаружили его, так как он стремительно пропал из инстаграм-канала Анны Семенович.

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Анна Семенович. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 апреля 2021, 14:20 Источник: Youtube/Чикен Карри ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анна Семенович выставила напоказ большой живот

комментарии

Ответить:

Гость.
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Про аппараты мне не интересно, а вот Анне, прежде чем писать, неплохо было бы в словарь заглянуть.... ОНО ЧАСТО У МЕНЯ УБЕГАЕТ.... - это про кофе??? Кофе - ОН !!! То, что сейчас стало считаться допустимым, не считается грамотным.
Гость703622
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так и буду ее теперь звать Анна *КакальныйАппарат* Семенович - бездарная и никчемная тетеха, что она сделала за свою никчёмную жизнь, кроме как пару лет потрясла бидонами в блестящих?!
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