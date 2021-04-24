"Просто какальный аппарат": Семенович грубо наподдали за пышные объемы

Ютуб-шоу "Comment Out" прославилось нестандарной подачей развлекательного контента и черным юмором. Участникам проекта приходится выполнять из ряда вон выходящие задания, идущие наперекор нравственным и этическим нормам общества. В одном из выпусков шоу юморист Илья Соболев совершил циничный поступок, публично унизив знаменитую певицу Анну Семенович.
По заданию ведущего мужчина едко прокомментировал снимок светской львицы в инстаграм-канале. "Зная, что после кофе всегда хочется похезать (опустошить кишечник, — Прим. ред.), странно, что ты еще не похудела на 200 килограммов", — написал юморист, испытывая явное наслаждение своими словами.
Илья Соболев не только не раскаялся в содеянном, но подчеркнул пренебрежительное отношение к экс-солистке группы "Блестящие" путем гнусного обзывательства. Юморист обесценил ухоженный внешний вид и привлекательность Анны Семенович. "Она ваша сексуальная фантазия, а для меня просто какальный аппарат", — обозначил свою позицию комик.
Россияне, которые сочли выражения Соболева остроумными, атаковали личный блог светской львицы. Злопыхатели бросились искать скандальный комментарий, но не обнаружили его, так как он стремительно пропал из инстаграм-канала Анны Семенович.
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