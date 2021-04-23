Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Спеклась и съежилась": морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз
Суд разберется: финал шоу "Маска" обернулся возмутительным скандалом
"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью
"Это ж ***": Лазарев не сдержался при виде полураздетой Лорак
партнеры
Пятница
23 апреля
Лента новостей
13:34
Россия и Египет договорились возобновить авиасообщение
13:23
Путин объявил нерабочими дни между майскими праздниками
13:20
Кейт Миддлтон с мужем показали подросшего сына
13:13
Приехал на элитном авто: избивший десятилетнего ребенка Манукян ошарашил россиян
13:12
"Некрасивая": Арзамасовой указали на большой зад и длинный нос
13:11
Политологи назвали варианты и сценарии отставки Лукашенко
13:08
Россиян предупредили о новой схеме телефонного обмана
12:56
Россия ответила на высылку своих дипломатов из Польши
12:26
"Султанша в России": Узерли из "Великолепного века" потрясла худобой и роскошью
12:23
Еще один на подходе? Подольская заговорила о третьем ребенке
12:19
Как две капли воды: сын-рэпер Голубкиной стал копией Фоменко
12:18
Украина обстреляла Донбасс из крупного калибра
12:15
"Ангелина в шоке": бывший жених 78-летней Вовк высказался о ее свадьбе с Юлианом
11:47
"Громко и страшно": молодая супруга Жукова угодила в ужасающую аварию
11:42
Ани Лорак после трагедии в семье оказалась в могиле
11:40
На Сахалине во время рыбалки умер мужчина
11:35
Брат и сестра: почему Троянова из сериала "Ольга" бросила мужа-режиссера
11:28
Татуированная и без белья: бывшая жена Грачевского выставила набухшие соски-ягодки
11:11
Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 8 840
11:11
Сделано заявление о второй беременности певицы Нюши
11:08
"Столько пить, столько курить": перенесший инсульт Дибров опасается за здоровье детей
11:03
Сгорели заживо: в жуткой аварии в Петербурге погибли люди
10:51
"Горбатого что исправит?": Муцениеце отказалась здороваться с коварной Карпович
10:43
Под Москвой задержали серийных автоугонщиков
10:39
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
10:38
"Вторая молодость началась": женатый актер Серов сделал заявление о юных красотках
10:29
"Прет как будьдозер, разрушая все": Макеева нанесла сопернице удар под дых
10:23
Глава ДНР обратился к Зеленскому: Имидж беспомощной жертвы обстоятельств не стоит выеденного яйца
10:19
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
10:07
В Златоусте сняли на видео гигантский природный пожар
10:02
"Очень страшно": опешившая Боня откровенно о тяжелой болезни
09:52
Седина в бороде: Максим Галкин резко постарел
09:38
Проникновение на участок и охрана: женатый на внучке Михалкова Скворцов откровенно об отношениях с режиссером
09:35
Есть пострадавшие: автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в Ростовской области
09:21
Не оставалось выбора: лысеющая Порошина решилась на радикальный шаг
09:09
Молодой житель Кузбасса угнал и случайно разбил чужую машину
09:04
"Мне так хорошо сейчас!": 65-летняя Долина рассказала о четвертом замужестве
08:57
Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля
08:48
Российский истребитель встретился с самолетом-разведчиком США над Тихим океаном
08:43
Политолог высказался о реакции Путина на просьбу Зеленского о встрече: Тонкий троллинг
08:36
В США протестующие захватили Капитолий в Оклахоме
08:16
Российский банк лишили лицензии
06:10
Решетова сменила имя ради нового возлюбленного
04:05
Не может разговаривать: Бузова пострадала из-за давки на премии
02:04
"Влюбилась": разведенную Галич заподозрили в новом романе
23:59
Вдове Кобзона отдадут многомиллионный долг элитными иномарками
23:38
Необычно и громко: раскрыты подробности предстоящей церемонии вручения "Оскара"
21:42
Облысевший Хабенский шокировал публику
21:10
"Надо бить тревогу": Минкульт Украины закупил для школьников книги о гомосексуализме
20:46
По 100 рублей: эксперт Голубовский предсказал небывалое подорожание доллара
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"Бог не зря детей не дал": бывшая жена любовника Макеевой перешла все границы
Легендарный советский актер пожаловался на нищету
"Очень рано": преждевременный уход Азизы ошарашил Резника
"Выглядит нелепо": надменную Долину прилюдно унизили после громкого скандала
Эксперт Хавич: слова Путина об Украине не оправдали ожиданий польских политиков
Шоу-бизнес
Еще один на подходе? Подольская заговорила о третьем ребенке

Еще один на подходе? Подольская заговорила о третьем ребенке

Недавно исполнительница снова стала мамой. Однако, видимо, останавливаться она не планирует.
прочитано 833 раза

Старшему наследнику звезды сейчас пять лет. Артемию все пророчат большое будущее, он очень творческий ребенок. Сейчас мальчик активно занимается танцами, а восторженные родители с радостью посещают все концерты мальчика. Иногда он устраивает им персональные выступления дома.

ПО ТЕМЕ

"Не знаешь, как бороться с этой болезнью": Пресняков оказался на грани жизни и смерти

Подольская впервые показала лицо младшего сына

 Наталья Юрьевна Подольская

Наталья Юрьевна Подольская певица

 Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

Не так давно Артемий поразил публику своим стремлением быть на сцене. Во время концерта звездного папы он вылетел к изумленной публике и начал танцевать под песни Владимира Преснякова. Родители поддерживают порывы наследника и искренне наслаждаются его активностью.

Младшему сыну пары сейчас всего лишь полгода. Иван уже научился переворачиваться, часто смеется и узнает своих родных. Наталья Подольская счастлива быть матерью двух прекрасных мальчиков, но на этом, видимо, останавливаться не планирует. Она всегда хотела большую семью.

В последнем интервью певица сообщила, что ее мудрая подруга однажды сказала ей интересную вещь. Суть фразы заключается в том, что после первого ребенка никто не понимает, зачем рожать еще одного, а после второго обязательно хотят третьего. Наталья считает, что многодетность точно обеспечивает счастливую старость. Что думает о намерениях жены Владимир Пресняков – пока остается загадкой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 23 апреля 2021, 12:23 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жаркий отдых Преснякова и Подольской

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Еще один на подходе? Подольская заговорила о третьем ребенке

Она мечтает о счастливой старости
Шоу-бизнес

Татуированная и без белья: бывшая жена Грачевского выставила набухшие соски-ягодки

Вид красавицы шокировал
Шоу-бизнес

"Столько пить, столько курить": перенесший инсульт Дибров опасается за здоровье детей

Он поделился откровениями
Шоу-бизнес

Сделано заявление о второй беременности певицы Нюши

Звезда дала почву для слухов

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+