Еще один на подходе? Подольская заговорила о третьем ребенке

Старшему наследнику звезды сейчас пять лет. Артемию все пророчат большое будущее, он очень творческий ребенок. Сейчас мальчик активно занимается танцами, а восторженные родители с радостью посещают все концерты мальчика. Иногда он устраивает им персональные выступления дома.
Не так давно Артемий поразил публику своим стремлением быть на сцене. Во время концерта звездного папы он вылетел к изумленной публике и начал танцевать под песни Владимира Преснякова. Родители поддерживают порывы наследника и искренне наслаждаются его активностью.
Младшему сыну пары сейчас всего лишь полгода. Иван уже научился переворачиваться, часто смеется и узнает своих родных. Наталья Подольская счастлива быть матерью двух прекрасных мальчиков, но на этом, видимо, останавливаться не планирует. Она всегда хотела большую семью.
В последнем интервью певица сообщила, что ее мудрая подруга однажды сказала ей интересную вещь. Суть фразы заключается в том, что после первого ребенка никто не понимает, зачем рожать еще одного, а после второго обязательно хотят третьего. Наталья считает, что многодетность точно обеспечивает счастливую старость. Что думает о намерениях жены Владимир Пресняков – пока остается загадкой.
Популярные темы форума
Кто из Занзибара?
Не люблю себя
Новости с юга
Верую и повинуюсь
Короновирус с нами новсегда
Мы знали об этом
Какое ваше любимое имя ?
Ваш завтрак, быстро
Ваш любимый продукт.
Гастеры