Лобода допустила фатальную ошибку: Не понимаю, что произошло

Недавно стартовал новый сезон шоу "Голос. Дети". В жюри конкурса вошла Светлана Лобода, которая ранее отказывалась участвовать после скандала с дочерью Алсу. Впрочем, несмотря на старания организаторов, недоразумения все равно случаются.

Например, пару недель назад конкурс в очередной раз обвинили в продажности. В одном из слепых прослушиваний приняла участие дочь рэпера Трофима. По мнению зрителей, девочка спела довольно посредственно, однако все члены жюри к ней повернулись. Пришлось оправдываться.

Вероятно, теперь наставники стараются не рисковать. На днях по Первому каналу показали шестой выпуск шоу "Голос. Дети", в котором приняла участие семилетняя Стефания Ростовцева. Малышка исполнила сложную композицию на французском языке – в эфире прозвучала знаменитая песня Мирей Матье "Pardonne-moi ce caprice d'enfant".

Несмотря на достойное выступление, девочка не попала в проект – ни один из членов жюри к ней не повернулся. А когда Светлана Лобода увидела исполнительницу, ей стало неловко, ведь она уже была знакома с юной певицей. Некоторое время назад малышка снялась в ее клипе "molOko". Артистка расстроилась, что допустила ошибку и не повернулась к Стефании Ростовцевой.

Светлана Лобода попыталась успокоить участницу, заверив, что верит в ее успех. Также она отметила заслуги родителей, которые занимаются дочерью почти круглосуточно. При этом артистка подчеркнула, что шоу "Голос. Дети" – честное, ведь, если бы она знала, что позади нее Ростовцева, то обязательно бы повернулась.

"Не понимаю, что со мной произошло", – добавила Лобода.