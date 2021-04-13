"Вакансия занята": обнародовано фото Семенович в свадебном платье после предложения руки и сердца

Личная жизнь дивы является предметом бурных обсуждений. Накануне появилась радостная новость для всех поклонников.

Анна Семенович с удовольствием отвечает на все вопросы подписчиков и дает им советы относительно самых разных личных проблем. Однако оказалось, что более всего пользователей волновала лишь одна: есть ли у актрисы тот самый мужчина, который всегда рядом с ней.Они уточнили у артистки, есть ли у нее супруг. Она опубликовала задорную фотографию и прокомментировала, что мужа нет, а потому "вакансия свободна".

Покоренные харизмой Анны мужчины тут же решили попытать счастье. "Мне 26! Выходи за меня замуж", – написал настойчивый ухажер. Семенович выложила комментарий в "истории" и указала, что, видимо, "вакансия будет занята" в скором времени. Позднее последовал еще один вопрос на эту тему.

Неизвестный мужчина решил переспросить, насколько все еще актуален вопрос о замужестве. Артистка посмеялась и отметила, что к вечеру, по непонятным для нее причинам, "разобрало" всех. Она выложила свою фотографию в белом платье и с фатой на голове.

Звезда всегда была видной женщиной, вокруг нее было множество мужчин. Однако, несмотря на богатых и влиятельных обожателей, красивые романы и боевой настрой, она так и не обрела счастливую и спокойную личную жизнь. Анна Семенович много раз признавалась, что очень хочет детей.

