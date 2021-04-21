"Реагируют как приматы": Шнуров публично оскорбил поклонников Бузовой

Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров считает, что несмотря на обилие насмешек и негатива в СМИ и соцсетях в адрес Ольги Бузовой, на самом деле многие ее любят и почитают. Об этом певец рассказал в беседе с Надеждой Стрелец.
Исполнитель считает, что Ольга Бузова находится на своем месте в шоу-бизнесе. Она работает для свойственной для себя аудитории. Шнуров добавил, что если бы ее творчество действительно так не любили, то и билеты на свои концерты она не смогла бы продавать, а у нее всегда полные залы. Кто тогда ходит к ней на выступления? Говоря об этом, Шнуров оскорбительно отозвался о россиянах. Он отметил, что главное в шоу-бизнесе в наши дни – завоевать внимание своей аудитории. А как это будет достигнуто – уже другой разговор. При этом нормы морали давно стерты.
"Это просто реакция. Люди не рефлексируют над собственными эмоциями. Они реагируют буквально как приматы", – заявил Шнуров.
Напомним, уже несколько месяцев длятся разборки Сергея Шнурова с продюсером Иосифом Пригожиным. Конфликт мужа певицы Валерии и Шнурова набирает обороты. Недавно продюсер заявил, что музыкант использует их с певицей для своего политического пиара.
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