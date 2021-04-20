"Мужчин никогда дети не останавливали": родившей от чужого мужчины звезде "Фабрики звезд" указали на выход

Алекса родила ребенка и выписалась из роддома. После этого разразился скандал.

Страстный роман рэпера Тимати с певицей Алексой (настоящее имя – Александра Чвикова) начался на четвертом сезоне "Фабрики звезд". Пара распалась.



Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алекса недавно родила дочь от мужа, Вячеслава Дайчева. На днях маму и малышку выписали из роддома. Девочка и мать здорова, так что в клинике им было больше нечего делать. В своем "Инстаграм" Алекса поблагодарила госпиталь, в котором рожала, и акушерку, принимавшую роды.

"Именно благодаря ей все прошло так легко и прекрасно, что хочется рожать еще... А я не верила рассказам подруг, что так бывает... У меня не было ни страха, ни лишних переживаний — только удовольствие и приятное волнение перед первой встречей с малышкой", – написала Алекса в своем микроблоге.

Стоит отметить, что в Сети не утихает скандал из-за того, что Алекса начала отношения с несвободным мужчиной. Вячеслав бросил беременную жену и ушел к певице, за что новоиспеченную пару корят до сих пор. Многие поклонники сомневаются в том, что Алекса сможет построить свою любовь на развалившемся счастье другой пары.

"Вы вообще рожали?; "Влезла в семью этого чмошника, а у этого малыш родился только, и ее это не остановило!"; "А по вашему, лучше страдать с нелюбимой, зато ребенка не бросить. Мужчин никогда дети не останавливали. Не хотел бы – не ушел", – разделились мнения в комментариях.

Напомним, Алекса и Вячеслав Дайчев закрутили роман около года назад. Это началось еще до того, как он расстался со своей беременной возлюбленной Александрой Сивковой. По словам бывшей девушки Дайчева, ничто не предвещало разрыва. В день, когда он ее бросил, он точно так же обнимал ее с утра и признавался в любви. Летом 2020-го Сивкова родила сына.