Билан поседел из-за капризов Гузеевой

Лариса Гузеева поставила странное условие руководству шоу "ТикТок Талант" на телеканале "Пятница".

Артистка известна не только своими ролями, но и сложным, взбалмошным характером. Лариса Гузеева всегда четко очерчивает личные границы, заявляет о своих требованиях и не терпит, когда что-то происходит не по ее плану.

Недавно телеведущая стала членом жюри нового телепроекта. Согласно пресс-релизу телеканала "Пятница", Лариса Гузеева озвучила главное требование перед тем, как участвовать в шоу "ТикТок Талант".

Оно качалось Димы Билана, который стал коллегой звезды по программе. Актриса отметила, что она в шоу возрастная. Знаменитость поставила условие: Билан должен быть седым, иначе певец будет ее старить.

Артист каприз теледивы исполнил и окрасил волосы в седой цвет. Примечательно, что Лариса Гузеева отпустила шпильку в адрес ведущих проекта – блогера Романа Каграманова и Регины Тодоренко. Она отметила, что выглядит лучше, что выглядит лучше, чем 30-летняя ведущая.

Напомним, ранее Лариса Гузеева говорила, что ей не к лицу образ, созданный для передачи "Давай поженимся!" Первого канала. Но зрители программы хотят в ней видеть артистку именно такой, "народной" – в пестрых и ярких кофточках и платьях.