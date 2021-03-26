Лариса Гузеева "отдалась" молодому профессионалу

19-летний мальчишка показал престарелой телеведущей, как правильно записывать ролики в молодежном приложении и помог обрести первых поклонников. Блогер даже идею для видео придумал самостоятельно и лишь рассказал Гузеевой, что нужно делать.
В коротком скетче можно увидеть, как Даня сидит на руках у опытной артистки. Всего за несколько часов Лариса Гузеева обрела 91 тысячу новых подписчиков. И это только первый ролик. Остается только гадать, что же будет дальше.
Напомним, теперь телеведущая участвует в программе на телеканале "Пятница!". Звезда "Жестокого романса" уселась на место жюри, чтобы оценивать молодых и талантливых ребят. По словам Ларисы Гузеевой, именно она открывает новым артистам дорогу в творческую жизнь.
Стоит отметить, что для съемок скандального шоу ведущая была вынуждена перевоплотиться. Стилисты выбрали для нее черную тунику и мешковатую джинсовую куртку, похожую на ту, что носят сверстники Дани Милохина.
Публика добавила, что Гузеевой удалось "вписаться в общую атмосферу". Дима Билан, Регина Тодоренко и другие представители шоу-бизнеса всерьез восприняли стремление телеведущей и похвалили ее во время съемок первого выпуска. Поговаривают, что проект выйдет в эфир в конце мая.
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