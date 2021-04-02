"Большая ответственность": Рудова рассказала о двух своих детях

У 37-летней Натальи Рудовой пока нет своих детей, она ни разу не была замужем. С каждым днем подписчики все чаще засыпают ее вопросами о создании семьи, ведь возраст дает о себе знать.
В своем "Инстаграм" Рудова ответила на вопросы подписчиков. Она откровенно рассказала о детях и о том, на что способна при создании ячейки общества, а на что никогда не решилась бы.
Звезда сериала "Универ. Новая общага" много снимается и всю себя отдает работе. О другом она, кажется, и не задумывается. На вопросы о детях она часто реагирует негативно. Стоит отметить, что актриса порой чересчур ранима и считает такие вопросы бестактными. О личной жизни Рудова ничего не рассказывает.
На днях один из подписчиков спросил Рудову, способна ли она усыновить ребенка из детского дома. Она ответила откровенно и не исключила такой вариант.
"Это большая ответственность. Я максимально ответственна. Не могу ответить однозначно, потому что пока вопрос не стоял. Но думаю могла бы, после двоих своих", – ответила Наталья Рудова.
Напомним, в прошлом году появились слухи о том, что актриса ждет ребенка. Это произошло после того, как в Сеть попало видео, на котором Наталья Рудова предстала с округлившимся животом. Поклонники подозревали, что отцом ребенка может быть директор ресторана "Тануки" Александр Орлов.
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