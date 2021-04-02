Решетова ищет врача для сына Тимати

Экс-избранница Тимати Анастасия Решетова обратилась к подписчикам с просьбой найти врача для своего сына.

Модель рассказала подписчикам своего инстаграм-аккаунта о том, у их общего с Тимати сына есть проблема с одним глазом. У полуторогодовалого Ратмира немного "косит глазик". Взволнованная мать надеялась, что после того, как сыну исполнится год, эта особенность сама по себе исчезнет, но этого не случилось. Анастасия Решетова призналась, что теперь они ищут для мальчика хорошего остеопата, и попросила поклонников порекомендовать достойного врача.

У старшей дочери Тимати Алисы тоже были проблемы с глазами в раннем возрасте. Девочка рано начала носить очки, и по рекомендации врача ей заклеивали один глаз. Подписчики сразу предположили, что у ребенка Решетовой может быть тот же недуг, но точный диагноз, конечно, может поставить только врач.

Напомним, что первую дочь Тимати родила модель Алена Шишкова, но отношения с ней у звезды не сложились. Следующей избранницей рэпера стала другая модель – Анастасия Решетова. Пара долго состояла в романтических отношениях, и возлюбленная даже родила Тимати сына, но и этот союз распался. Прошлой осенью Анастасия Решетова объявила о разрыве, однако бывшие возлюбленные продолжают общаться и вместе воспитывают Ратмира.