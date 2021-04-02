Появились данные о дате выхода шоу "Дом-2" на новой платформе

Слухи о том, что проект окончательно не закроют, появились срезу же, как только было объявлено об окончании съемок. Ведущие шоу многозначительно намекали на новый формат передачи и уверяли зрителей, что перерыв будет недолгим.
Поначалу предполагалось, что "Дом-2" переедет в интернет-пространство, однако эта информация не подтвердилась. В начале весны в прессу просочились данные о том, что шоу все-таки продолжит свое вещание по телевидению. Наконец, телеканал "Ю" официально подтвердил, что выкупил проект.
"Дом-2. Новая любовь" стартует 19 апреля. Программа продолжит выходить в старом формате, Выпуски планируют транслировать утром и вечером. Перейдут на новый канал в полном составе и ведущие: Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Откроют сезон "старички" проекта, к которым присоединится несколько новых участников.
Напомним, новость о закрытии "Дома-2" вызвала неоднозначную реакцию у публики. Поклонники шоу были опечалены тем, что "уходит эпоха", однако большинство все же склонялось к тому, что программу стоило закрыть давно. Кстати, по слухам, ТНТ решил избавиться от проекта, так как тот потерял рентабельность.
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