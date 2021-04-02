Что и требовалось доказать: в разборках Бузовой и Манукяна поставлена жирная точка

На прошедшем недавно светском мероприятии “Прорыв года” король отечественной поп-музыки решил высказаться о занимающих умы многих поклонников причинах разрыва Бузовой и Манукяна. Исполнитель заявил, что все мы не без греха. В его словах журналисты разглядели намек на измены рэпера, что позже еще раз подтвердила сама Ольга Бузова.
При обсуждении этой ситуации под одним из постов в своем фан-аккаунте в “Инстаграм” певица очень кратко и лаконично написала:
“Ч. и т.д”.
Эти буквы можно расшифровать как "что и требовалось доказать". Таким образом Ольга Бузова подвела черту под жаркими спорами поклонников относительно ее отношений с бывшим возлюбленным и предположений уважаемого коллеги. К слову, сам Филипп Киркоров остался в прекрасных отношениях с обоими знаменитостями.
Напомним, что экс-ведущая "Дома-2" и хип-хоп исполнитель состояли в романтических отношениях полтора года. Многие поклонники надеялись, что их роман завершится красивой свадьбой, а затем и пополнением в семье. Звезды действительно устроили импровизированный свадебный обряд на экзотических островах, но через какое-то время Бузова объявила о расставании, чем обескуражила фанатов. Ольга Бузова заявила, что избранник ей изменял, и теперь подтверждение этим словам дал сам Киркоров.
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