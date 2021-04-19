"Ого!": Гузеева показала фото с новорожденным

Лариса Гузеева опубликовала архивное фото с маленьким сыном. На кадре он сидит сзади и ласково обнимает маму. Сейчас Георгию уже 30 лет. Звезда поздравила его с днем рождения.
Она назвала его "драгоценным" и подчеркнула, что счастлива быть матерью такого человека. Лариса Андреевна рассказала, что росла вместе с наследником, становилась мудрее и терпеливее. За все это она благодарна Георгию. Артистка подчеркнула, что не знает никого благороднее и добрее. Она пожелала молодому человеку радости, смысла в жизни и призналась ему в любви.
Поклонники пришли в восторг от такого проникновенного обращения. "Ого! Такой был милашка! С днем рождения!", "Очень трогательно, так скажет только мама", "Чудесные слова, вечная, чистая и прекрасная материнская любовь", "Поздравляю! Быть мамой – это и есть счастье", "Такой прекрасный как и Вы! Счастья", "Вы так красиво говорите и желаете своему сыну, душой и сердцем", "Какие красивые слова", – писали они.
Напомним, Лариса Гузеева очень тепло относится не только к наследнику, но и к его супруге. Пара счастлива вместе больше двух лет, а звездная свекровь с самого начала активно поддерживала их союз. Она трепетно заботится об избраннице Георгия, и всегда публично поздравляет ее со всеми праздниками.
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