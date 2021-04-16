"А есть запасные иголки?": Гузееву обкололи в эфире Первого канала

Героиней очередного выпуска передачи стала владелица тату-салона Анна. Девушка предложила жениху сделать наколку. Он согласился, а Ларису Гузееву очень заинтересовал процесс.
Телеведущая захотела сделать тату и себе прямо в эфире шоу. Она поинтересовалась у мастера, разовые ли у нее инструменты. "А есть запасные иголки?", – спросила актриса.
Больше всех поразилась эпатажной выходке коллеги телесваха Роза Сябитова. Она отметила, что Лариса Гузеева не перестает ее удивлять. Звезда предостерегла соведущую, что накалывание татуировки – очень болезненный процесс.
Лариса Гузеева не испугалась и сделала себе на руке небольшое тату с инициалами сына и сердечком между ними. Актрисе очень понравился результат.
Напомним, ранее телеведущая стала членом жюри нового телепроекта
"ТикТок Талант" на телеканале "Пятница". Теледива не раз говорила, что ей не нравится образ, сделанный для шоу "Давай поженимся!". Но россияне желают в ней видеть ведущую именно такой – в пестрых и ярких кофточках и платьях.
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