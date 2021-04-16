"Может снова вспыхнуть": Тимати готовится к возвращению бывшей участницы "Холостяка"

Во второй серии текущего сезона реалити покинула Мария Лобанова – девушка вынуждена была уйти по семейным обстоятельствам. Тогда Тимати не хотелось расставаться с красавицей, которая стала ему симпатична, и музыкант вручил ей золотую розу, придумав для девушки новые правила. Необычный цветок дал участнице право вернуться на проект в любой момент, и теперь она решила этим правом воспользоваться: Лобанова вернется в шоу "Холостяк" с Тимати уже в ближайшем выпуске.
Мария стала первой девушкой в истории программы, получившей от главного героя необычную золотую розу. Сам музыкант объяснил, что эта роза несет в себе некую недосказанность, то есть между молодыми людьми что-то может когда-то вспыхнуть или повториться. Исполнитель признался, что ему было жалко столь неожиданно расставаться с Марией. Теперь главный холостяк получит возможность снова встретиться с понравившейся ему участницей и понять, что именно он к ней чувствует,
Напомним, что бывший возлюбленный Анастасии Решетовой стал главный героем 8-ого сезона шоу "Холостяк". За сердце брутального рэпера сражаются настоящие красавицы. Ни один выпуск программы не обходится без неожиданностей для публики. Как рассказало издание "Вокруг ТВ", в ближайшей серии помимо долгожданного возвращения Лобановой зрителей шоу "Холостяк" с Тимати также ждет церемония вручения роз в необычном формате.
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