"Волосам конец": пережившая приступ Самбурская вышла на связь

Настасья Самбурская не скрывает, что всегда оттягивает походы по врачам. Однако в этот раз она успела пожалеть, что при первом недомогании не обратилась к специалистам. Состояние актрисы лишь ухудшилось.

Несколько дней назад звезда была вынуждена вызвать скорую помощь и полностью выйти из рабочего режима. Самбурская никогда не говорила о болячках и скрывала свои проблемы от общественности.

Выяснилось, что Настастью подкосила работа без выходных. Актриса призналась, что в последнее время трудилась из последних сил и абсолютно не жалела здоровья. Похоже, что Самбурская своими же руками довела себя до такого состояния.

"У меня за последние четыре месяца чего только не произошло со здоровьем! Не стану все перечислять, только самое безобидное: волосам конец, снова стригусь под каре", – заявила артистка.

По словам Настастьи ее давление зашкаливало за 160, она простыла и в одно утро просто-напросто не смогла наступить на ногу. До этого актриса жаловалась на защемленную шею перед несколькими спектаклями. Уже тогда она "играла хромая и косая".

Звезда объяснила, что большинство проблем связаны с гормональным сбоем. На усталость наложилась тревога по любому поводу. Самбурская просто сидела дома, а ее состояние было похоже на прыжок с парашютом – вскрылся избыток адреналина.

Актриса посоветовала вовремя сдавать анализы и не заниматься самолечением. К слову, Настасься грешила народными методами, пытаясь восполнить нехватку микроэлементов в организме.