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Шоу-бизнес
Зейналова сообщила о кардинальных переменах в жизни

Зейналова сообщила о кардинальных переменах в жизни

Телеведущая Ирада Зейналова поделилась с подписчиками радостной новостью.
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В личном блоге журналистка опубликовала несколько кадров из Кутузовского загса. Как оказалось, в пятницу женился ее 24-летний сын Тимур Самолетов. На церемонии бракосочетания присутствовали только близкие родственники молодоженов.

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Ирада Автандиловна Зейналова журналист

Поздравить парня пришла и сестра Ирады Зейналовой Светлана. В личном блоге журналистка опубликовала трогательное поздравление. "Племяшка женился... А вроде бы еще вчера игрушки покупали (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила она.

Для торжественного момента Тимур выбрал классический костюм черного цвета, который дополнил белой сорочкой и галстуком-бабочкой серого цвета. Невеста выбрала короткое платье из легкого тюля со стеклярусом, на ногах у нее красовались бежевые лодочки.

Подписчики пришли в восторг от новости о свадьбе сына Ирады Зейналовой. Они пожелали молодым долгих счастливых лет жизни, счастья и полного взаимопонимания. "Парень похож на свою мать! Счастья Молодым! Невеста просто блеск", "В добрый путь!", "Такие искренние", "Очень красивая пара! Счастья и любви молодым на долгие годы", "Совет да любовь молодым!" – написали в комментариях.

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Фото: Viktor Chernov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 16 апреля 2021, 20:00 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Беременная Зейналова вышла в свет

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