"Девушка с яйцами: продюсер резко высказался об отказе Бузовой вести позорный "Дом-2"

Телеведущая и певица Ольга Бузова вела "Дом-2" 17 лет, но отказалась участвовать в перезапуске популярного реалити на канале "Ю". "Моя история в “Дом 2” закончена", – заявила она и сообщила заодно, что съемки начались уже без нее. Это решение оценил Валерий Комиссаров, который в свое время и придумал этот формат.



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