"Неужели родила?": Брухунова заинтриговала публику новым снимком

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова возбудила интерес поклонников фотографией новорожденного ребенка.

Новая жена 75-летнего артиста не позволяет поклонникам нарушать границы своей личной жизни, однако время от времени муза Петросяна сама их переходит, чтобы поинтриговать аудиторию. В этот раз Татьяна Брухунова, которую давно подозревали во второй беременности, разместила в своем инстаграм-аккаунте фото малыша, лежащего в кроватке.

На снимке хороша видна лишь крохотная ручка ребенка, возраст его при этом определить довольно трудно. Сама Брухунова не стала подписывать, кто именно запечатлен на фото. В результате пользователи Сети стали строить собственные догадки и заподозрили жену Петросяна в том, что она уже родила своему знаменитому супругу второго наследника.

Публика особенно пристально разглядывает фото Брухуновой, так как в первый раз женщина скрыла свое интересное положение: ее первый сын Ваган появился на свет в марте прошлого года, а публике стало известно о пополнении в звездной семье лишь в сентябре.

При этом некоторые источники утверждают, что жена Евгения Петросяна сама не рожала наследника: якобы пара прибегла к услугам суррогатной матери, которая родила малыша в Дубае. Если это правда, то и во второй раз супруги могли поступить по той же схеме. Сама Татьяна Брухунова не комментирует ситуацию и даже блокирует бестактных подписчиков, решающихся задать вопрос о беременности.