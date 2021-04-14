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"Неужели родила?": Брухунова заинтриговала публику новым снимком

"Неужели родила?": Брухунова заинтриговала публику новым снимком

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова возбудила интерес поклонников фотографией новорожденного ребенка.
прочитано 1063 раза

Новая жена 75-летнего артиста не позволяет поклонникам нарушать границы своей личной жизни, однако время от времени муза Петросяна сама их переходит, чтобы поинтриговать аудиторию. В этот раз Татьяна Брухунова, которую давно подозревали во второй беременности, разместила в своем инстаграм-аккаунте фото малыша, лежащего в кроватке.

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На снимке хороша видна лишь крохотная ручка ребенка, возраст его при этом определить довольно трудно. Сама Брухунова не стала подписывать, кто именно запечатлен на фото. В результате пользователи Сети стали строить собственные догадки и заподозрили жену Петросяна в том, что она уже родила своему знаменитому супругу второго наследника.

Публика особенно пристально разглядывает фото Брухуновой, так как в первый раз женщина скрыла свое интересное положение: ее первый сын Ваган появился на свет в марте прошлого года, а публике стало известно о пополнении в звездной семье лишь в сентябре.

При этом некоторые источники утверждают, что жена Евгения Петросяна сама не рожала наследника: якобы пара прибегла к услугам суррогатной матери, которая родила малыша в Дубае. Если это правда, то и во второй раз супруги могли поступить по той же схеме. Сама Татьяна Брухунова не комментирует ситуацию и даже блокирует бестактных подписчиков, решающихся задать вопрос о беременности.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 14 апреля 2021, 15:20 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

oleg
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Ni koži, ni roži... Nikto iz molodih takuju bi zamuž ne vzjal... PROTIVNO!!!
👍
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Гость695452
Опять Брухуйнова с подписчиками заигрывает, интригует, блин
А у подписчиков где мозги ?
Гость695794
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Кого может родить эта серая мышь%?
Гость690959
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ну родила и родила- нам от этого не холодно не жарко..
Гость695452
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Опять Брухуйнова с подписчиками заигрывает, интригует, блин
1

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