Бородина взбесила народ жалобами на закрытие Турции: С твоими деньгами хоть в космос

Ксения Бородина возмутилась тем, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня.

Правительство обеспокоено тем, что в Турции с каждым днем растет число зараженных коронавирусной инфекцией. На днях был побит рекорд с начала пандемии – более 50 тысяч человек заболели ковидом за сутки.

В связи с принятыми мерами у многих россиян сорвался отпуск. Также есть все основания полагать, что ограничения могут продлить на лето. Среди тех, кто планировал отдых в Турции, оказалась и Ксения Бородина.

Телеведущая в личном блоге рассказала, что ее беспокоит закрытие границ, так как есть все основания полагать, что они не откроются и к июлю. В середине лета звезда хотела провести месяц в Турции вместе с семьей, но, возможно, этим планам не суждено сбыться. "Сербия, Абхазия, Россия, Черное море любое российское, Карелия, Золотое кольцо вперед (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)

Своим постом Ксения Бородина только разозлила подписчиков. Многие отметили, что телеведущей грех жаловаться, ведь с ее возможностями она может отправиться отдыхать почти в любую точку мира.

"Какая трагедия. А есть люди которые всю жизнь никуда не летали?", "С твоими деньгами хоть в космос лети", "Выбираем Геленджик", "Ксения! чуть что летите через Минск, у нас все открыто", "Еще Куба остается, лететь 12 часов", "Сейчас наши на югах на радостях еще раза в три цены на жилье и продукты поднимут", "Пора осваивать Воркуту, Колыму и солнечный Магадан", "Первый раз в жизни летом в Турцию из-за закрытых границ не полечу! Так то я обычно из-за денег не летаю", – написали в комментариях.