"Сорокалетняя школьница": вырядившуюся в дорогущий костюм Бузову разнесли

Снимок в ярком пестром костюме знаменитость разместила в своем инстаграм-аккаунте. "Неужели к нам пришла весна?", – подписала кадр Ольга Бузова. Под фото началось бурное обсуждение.
35-летнюю ведущую "Дома-2" раскритиковали за слишком аляпистый наряд. Многие россияне посчитали его безвкусным. Некоторые даже предположили, что костюм китайский. Другие отметили, что он похож на знаменитые цветастые одеяние друга Ольги Бузовой – Филиппа Киркорова.
Были и те, кто посчитал, что теледиве костюм уже не по возрасту. "Что это за сорокалетняя школьница?", – отметил один из подписчиков. "Приторно и противно", – вынес вердикт фолловер.
Ранее поющая ведущая показала себя в невыгодном свете. Ольга Бузова певица побывала на выступлении популярного рэпера в коротком топе, обнажив область живота. Многие поклонники сочли, что знаменитость уже не та. По их мнению, ее фигура стала дряблой и рыхлой. Но, судя по всему, Ольга Бузова просто выбрала неправильный ракурс, ведь на многих фото и видео звезда демонстрирует прекрасную подтянутую фигуру.
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