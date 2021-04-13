"Большая утрата для нашей семьи": Бондарчук раздавлен смертью близкого человека

Телеграммы соболезнования направили Вера Васильева, Ирина Апексимова, Александр Калягин, Леонид Ярмольник. Артистическо-предпринимательская семья Агаларовых прислала роскошный венок. А последние почести лично покойному отдали Владимир Машков, Евгений Писарев, Михаил Швыдкой, Юлия Рутберг и Гоша Куценко. Подошел к гробу и актер, режиссер Федор Бондарчук.
"Теперь все ложится на тебя, Игорь, – обратился к убитому горю сыну покойного Бондарчук. – В первому очередь, по сохранению традиций и Школы-студии, и Художественного театра, и "Мосфильма". Эмиль Верник все это в себе соединял и всегда интересовался даже уже не своими студентами".
"Для моей семье уход Эмиля Григорьевича – большая утрата, – заверил Бондарчук. – Но хочется, чтобы не уходила эта энергия, эта память, это состояние, эта любовь к искусству и к профессии. Над профессией при Вернике никогда нельзя было ни пошутить, ни поерничать – это была святая-святых".
Напомним, Эмиль Верник скончался 9 апреля на 97-м году. Об этом сообщил его сын, отмечая, что у отца остановилось сердце. Похоронят артиста, режиссера и педагога на Востряковском кладбище столицы.
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